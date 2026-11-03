Campuchia và Pháp hợp tác chống lừa đảo trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng cấp cao kiêm người đứng đầu Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) của Campuchia, ông Chhay Sinarith cho biết nước này và Pháp đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến, thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ điều tra chung và nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Sinarith cho hay thỏa thuận trên đạt được sau các cuộc họp tại Paris vào cuối tháng 10 vừa qua với bà Julie Le Saos, Cố vấn của Tổng thống Pháp phụ trách khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ, cùng đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Pháp.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI Khmer tại Paris, ông Sinarith chia sẻ cả hai bên đều thể hiện cam kết chung trong việc mở rộng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết các hành vi gian lận dựa trên công nghệ.

Ông Sinarith cho biết thêm các cuộc điều tra tại Campuchia đã xác định được khoảng 97 mạng lưới tội phạm có tổ chức đang hoạt động trong nước, liên quan đến lừa đảo trực tuyến và rửa tiền thông qua các doanh nghiệp hợp pháp. Ngoài ra, khoảng 100 mạng lưới khác cũng đã được xác định ở nước ngoài. Các mạng lưới này bao gồm công dân nước ngoài đến từ gần 40 quốc gia.

Trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp đang diễn ra, chính quyền Campuchia đã đóng cửa 86 cơ sở lừa đảo quy mô lớn và đặt các cơ sở này dưới sự kiểm soát của chính phủ. Tổng cộng 529 vụ án đã được chuyển sang tòa án và 5.778 đối tượng hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù.

Các thiết bị điện công suất lớn như ổ cắm, dây điện và bộ ổn áp hiện đại phục vụ việc lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. (Ảnh: Sơn Hên/TTXVN)

Ông Sinarith còn cho hay các cuộc điều tra bao gồm những mạng lưới tội phạm có tổ chức, các hoạt động lừa đảo thực tế, hành vi ngược đãi (có thể bao gồm tra tấn), giam giữ trái phép, tuyển mộ nạn nhân và các hoạt động rửa tiền.

Mặc dù các cơ sở quy mô lớn đã bị đóng cửa, nhưng các hoạt động lừa đảo với quy mô nhỏ hơn vẫn tiếp tục xuất hiện gần như hàng ngày, đặc biệt là tại các tỉnh Preah Sihanouk và Banteay Meanchey (bao gồm cả thành phố Poipet), cũng như tại thủ đô Phnom Penh.

Ông khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ không dung thứ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, đồng thời cảnh báo các chủ sở hữu bất động sản không được để các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở của họ và những chủ sở hữu bất động sản cố tình cho phép các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở của mình sẽ phải đối mặt với các hậu quả pháp lý, bao gồm cả việc bị tịch thu tài sản./.

Campuchia không khoan nhượng với nạn cờ bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng Từ tháng 10, Campuchia triển khai các đợt thanh tra liên ngành tại sòng bạc ở 16 tỉnh, thực thi nghiêm lệnh cấm cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng.