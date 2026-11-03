Tổng thống Mỹ hướng sự chú ý tới các dự án cải tạo trước ngày bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 2/11 đã có bài phát biểu cuối cùng trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11, nhưng dành nhiều thời gian nói về các công trình tưởng niệm và hoạt động cải tạo hơn là đề cập đến cuộc bầu cử có ý nghĩa quyết định đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội.

Phát biểu vào đêm trước ngày bầu cử tại Hồ Phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, Tổng thống Trump đã chủ động lập luận trước rằng kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 không phản ánh hiệu quả điều hành của ông trên cương vị tổng thống.

Ông nói đảng Cộng hòa “đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này,” đồng thời thừa nhận rằng theo thông lệ lịch sử, đảng của tổng thống đương nhiệm “không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.”

Trong ngày 3/11, khoảng 210 triệu cử tri Mỹ đã đăng ký sẽ quyết định mức độ quyền lực mà Tổng thống Trump có thể nắm giữ trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện Mỹ sẽ được đưa ra tranh cử, trong khi cử tri tại 36 bang cũng sẽ bầu thống đốc.

Mặc dù trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết bài phát biểu này sẽ là “thông điệp kết thúc chiến dịch” của ông Trump trước ngày bỏ phiếu, phần lớn thời lượng phát biểu của tổng thống lại tập trung vào Hồ Phản chiếu.

Ông Trump thông báo Hồ Phản chiếu sẽ mở cửa trở lại sau nhiều tháng sửa chữa, đồng thời đề cập đến những dự án cải tạo khác mà ông đã chỉ đạo triển khai trên khắp thủ đô Washington.

Đây là một trong những trọng tâm và mối quan tâm đặc biệt của ông trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Đề cập đến cuộc bầu cử, Tổng thống Trump ca ngợi những thành tựu kinh tế mà ông cho là đã đạt được, khẳng định rằng “thu nhập cá nhân đang ở mức cao nhất trong lịch sử” và “tỷ lệ nghèo đang ở mức thấp kỷ lục mọi thời đại.”

Tuy nhiên, ông cho rằng “tất cả những điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta dại dột để những người căm ghét đất nước mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.”

Bài phát biểu của ông Trump diễn ra một ngày sau khi ông kết thúc đợt vận động tranh cử kéo dài gần 1 tháng trên khắp nước Mỹ nhằm ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Ông tổ chức các cuộc míttinh cuối cùng bên ngoài Washington vào ngày 1/11, một cuộc tại bang Kansas và cuộc còn lại tại bang Iowa - cả hai đều là những bang có cuộc đua vào Thượng viện cạnh tranh quyết liệt.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tham gia một số cuộc vận động tranh cử từ xa qua điện thoại để hỗ trợ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ từ Washington trong ngày 2/11, khác với ngày cuối cùng của chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 khi ông trực tiếp tổ chức các cuộc mít tinh tại 3 bang.

Hồ Phản chiếu đã đóng cửa từ tháng Bảy sau khi công trình phải tiến hành thêm các hạng mục cải tạo do lớp phủ dưới đáy hồ bị bong tróc và tảo phát triển khiến nước hồ chuyển sang màu xanh lục.

Mới đây, Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ thông báo gia hạn thời gian đóng cửa hồ và các khu vực xung quanh đến ngày 20/11.

Ngoài Hồ Phản chiếu nằm giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ hai ở khu vực trung tâm thủ đô, ông Trump còn nhấn mạnh những dự án xây dựng khác mà ông đã khởi động, trong đó có phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, bãi đáp trực thăng tại Nhà Trắng, một sân golf mới trong thành phố và một khải hoàn môn, cùng nhiều dự án khác.

Theo Phòng Thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida, tính đến ngày 2/11, hơn 57 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử 3/11./.

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