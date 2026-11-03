Argentina đối mặt sức ép tài chính khi rủi ro quốc gia tăng vọt

Ngày 2/11, ngân hàng JPMorgan thông báo chỉ số rủi ro quốc gia của Argentina đã vượt ngưỡng 800 điểm cơ bản, lên mức cao nhất trong hơn 12 tháng, trong bối cảnh thị trường tài chính nước này chịu sức ép từ đà giảm giá trái phiếu và cổ phiếu, cùng những lo ngại của nhà đầu tư về khả năng sinh lời của các tài sản Argentina.

Chỉ số do ngân hàng JPMorgan thực hiện tăng 2,3%, lên 805 điểm cơ bản. Đây là mức cao nhất kể từ thời điểm ngay trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 10/2025, khi lực lượng cầm quyền giành ưu thế. Chỉ số này đã tăng 29,7% trong tháng 10 và tăng khoảng 41% từ đầu năm đến nay.

Rủi ro quốc gia phản ánh mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ một nước so với trái phiếu chính phủ Mỹ, qua đó cho thấy mức độ rủi ro mà nhà đầu tư đánh giá khi cho quốc gia đó vay vốn.

Chỉ số càng cao, chi phí huy động vốn trên thị trường quốc tế càng lớn và khả năng tiếp cận nguồn tài chính càng khó khăn.

Một trong những nguyên nhân được các chuyên gia kinh tế đề cập là khả năng sinh lời thấp của trái phiếu Argentina.

Trong tháng 10, lợi suất các tài sản này chỉ nhỉnh hơn mức lạm phát, chưa đủ tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Diễn biến trên khiến trái phiếu bằng USD chịu áp lực bán, qua đó góp phần đẩy chỉ số rủi ro quốc gia tăng cao.

Trong phiên giao dịch ngày 2/11, chỉ số chứng khoán Merval của Buenos Aires giảm 3,3%, trong khi các trái phiếu Argentina định giá bằng USD cũng mất giá với tỷ lệ tương tự.

Đáng chú ý, hồi tháng Bảy vừa qua, chỉ số rủi ro quốc gia của Argentina từng giảm xuống 402 điểm cơ bản, mức thấp nhất trong hơn 8 năm.

Khi công bố chương trình tài chính cho hai năm 2026-2027, Chính phủ Argentina khẳng định có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ gốc và lãi đến hạn trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, đà tăng trở lại của chỉ số cho thấy niềm tin của thị trường đối với tài sản Argentina vẫn đối mặt với nhiều thách thức./.

Argentina khởi động siêu dự án xuất khẩu khí đốt trị giá 51 tỷ USD Argentina vừa công bố "siêu dự án" khí thiên nhiên hóa lỏng "Argentina LNG," đánh dấu mốc lịch sử trong kinh tế và công nghiệp năng lượng của nước này trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.