Bầu cử Mỹ: Khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện tăng 74%

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, triển vọng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ đang gia tăng đáng kể ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi các nhà giao dịch trên thị trường dự đoán Kalshi đánh giá khả năng đảng này giành thế đa số tại Thượng viện lên tới 74%, mức cao nhất kể từ khi thị trường dự đoán về sự kiện này bắt đầu hoạt động.

Dữ liệu từ nền tảng Kalshi ngày 2/11 cho thấy xác suất dự đoán đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện đã tăng mạnh, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của giới giao dịch về tương quan lực lượng giữa hai đảng tại Quốc hội Mỹ.

Diễn biến này xuất hiện sau khi báo The New York Times một ngày trước công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận phối hợp thực hiện với Đại học Siena, cho thấy các ứng viên Dân chủ đang dẫn trước tại một số bang "chiến trường" quan trọng.

Những kết quả thăm dò mới đã góp phần củng cố kỳ vọng rằng đảng Dân chủ có thể giành thêm đủ số ghế cần thiết để kiểm soát Thượng viện trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Trên Kalshi, dự đoán về quyền kiểm soát Thượng viện được xây dựng dựa trên câu hỏi đảng nào sẽ nắm thế đa số tại cơ quan lập pháp này sau cuộc bầu cử.

Theo thông tin của nền tảng, kết quả cuối cùng sẽ được xác định dựa trên nguồn dữ liệu chính thức sau khi quá trình bầu cử hoàn tất.

Kể từ khi thị trường này mở cửa vào năm 2024, đảng Cộng hòa từng chiếm ưu thế trong các dự đoán về quyền kiểm soát Thượng viện.

Khoảng cách về tỷ lệ giữa hai đảng đã thu hẹp ngay sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2; tuy nhiên, khả năng đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát đã tăng lên 60% vào tháng Bảy, trước khi đảo chiều vào giữa tháng Chín.

Các thị trường dự đoán cho từng cuộc đua vào Thượng viện cũng chứng kiến những thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho các ứng cử viên đảng Dân chủ trong 24 giờ qua.

Trên nền tảng Kalshi, các nhà giao dịch hiện đánh giá khả năng đảng Dân chủ thắng cử tại bang Texas là 74%, tăng so với mức 68,4% ghi nhận trước đó 24 giờ.

Trên nền tảng Polymarket, tỷ lệ dự đoán đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Iowa cũng tăng từ 42% lên 50%.

Tại bang Kansas - nơi chưa từng bầu chọn một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nào kể từ năm 1932 - tỷ lệ dự đoán ứng cử viên đảng Dân chủ Adam Hamilton sẽ giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa Roger Marshall đã tăng từ 52% lên 63%.

Khác với các cuộc thăm dò dư luận truyền thống, vốn thu thập ý kiến từ những nhóm cử tri được lựa chọn theo phương pháp khảo sát, các thị trường dự đoán phản ánh mức giá mà người tham gia sẵn sàng giao dịch đối với những kết quả bầu cử khác nhau.

Do đó, các tỷ lệ trên Kalshi và Polymarket có thể thay đổi nhanh chóng theo thông tin mới, khối lượng giao dịch và tâm lý của những người tham gia thị trường.

Mặc dù có khả năng tổng hợp kỳ vọng của giới giao dịch, những nền tảng này không thể thay thế hoàn toàn các cuộc khảo sát cử tri, phân tích dữ liệu bầu cử và đánh giá thực tế về tỷ lệ đi bỏ phiếu.

Giới quan sát nhận định việc khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện tăng lên gần 75% trên Kalshi là một tín hiệu đáng chú ý về sự thay đổi kỳ vọng chính trị trước ngày bầu cử./.

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