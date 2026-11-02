Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Hai đảng tăng tốc vận động trong chặng nước rút

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên khắp nước Mỹ, các ứng cử viên hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang đưa ra những thông điệp vận động cuối cùng nhằm thuyết phục cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, sự kiện sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Mâu thuẫn giữa ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Michigan Abdul El-Sayed và cựu đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ, Hạ nghị sỹ Haley Stevens, đã trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử.

Ngày 1/11, bà Stevens tuyên bố ủng hộ đối thủ của ông El-Sayed là cựu Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Mike Rogers, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đua sít sao tại bang chiến địa này.

Ông El-Sayed, cựu quan chức y tế công cộng tại thành phố Ann Arbor, đã đánh bại bà Stevens để giành quyền đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử cho chiếc ghế do Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ sắp nghỉ hưu Gary Peters nắm giữ. Căng thẳng giữa hai ứng cử viên đảng Dân chủ đã âm ỉ kể từ cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 8. Việc giữ Michigan trong tay đảng Dân chủ có ý nghĩa sống còn đối với nỗ lực của đảng giành đa số tại Thượng viện.

Sau khi bà Stevens tuyên bố ủng hộ ông Rogers, các lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ lên tiếng khẳng định tiếp tục ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông El-Sayed, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer.

Chủ tịch đảng Dân chủ bang Michigan Curtis Hertel đăng trên mạng xã hội rằng bà Stevens hiện không còn là thành viên của đảng Dân chủ bang Michigan và trong tương lai cũng sẽ không còn là thành viên của đảng này. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao bà Stevens vì đã ủng hộ ông Rogers.

Tại Alaska, một trong những cuộc đua vào Thượng viện được theo dõi sát sao nhất cả nước, Thượng nghị sỹ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Dan Sullivan tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả bầu cử.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola bị cáo buộc đã tuyển mộ một ứng cử viên gây nhiễu cũng mang tên Dan Sullivan nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri.

Tuy nhiên, bà Peltola bác bỏ những cáo buộc này, trong khi một thẩm phán liên bang bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến cuộc đua.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn trước trong các cuộc đua vào Thượng viện tại những bang chiến địa Texas, Michigan và Maine. Tuy nhiên, các cuộc cạnh tranh vẫn rất sít sao khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang đến gần.

Theo mức trung bình các cuộc thăm dò của RealClearPolitics, tại bang Texas, ứng cử viên đảng Dân chủ James Talarico, hiện là nghị sỹ Hạ viện bang, đang dẫn trước Tổng chưởng lý bang Ken Paxton thuộc đảng Cộng hòa 1,4 điểm phần trăm. Khoảng cách này vẫn nằm trong biên độ sai số của nhiều cuộc khảo sát.

Tại Michigan, ứng cử viên đảng Dân chủ Abdul El-Sayed đang dẫn trước cựu Hạ nghị sỹ Cộng hòa Mike Rogers 3,5 điểm phần trăm trong cuộc đua giành ghế Thượng viện.

Tại Maine, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Susan Collins, người đang hướng tới nhiệm kỳ thứ năm, bị ứng cử viên đảng Dân chủ Troy Jackson, cựu Chủ tịch Thượng viện bang Maine, dẫn trước 1,7 điểm phần trăm. Khoảng cách này cũng nằm trong biên độ sai số của một số cuộc thăm dò.

Trong bối cảnh toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện được bầu lại và đảng Cộng hòa đang phải bảo vệ thế đa số 218-214 sít sao, các chuyên gia chính trị dự báo đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát cơ quan này. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu đảng này có tạo nên một "làn sóng xanh" hay thậm chí là "cơn sóng thần xanh" hay không.

Trong nỗ lực nhằm hỗ trợ đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại kế hoạch tổ chức các cuộc vận động trực tiếp tại hai bang Iowa và Kansas vào ngày 1/11, dù trước đó quyết định hủy các sự kiện này để chuyển sang hình thức vận động trực tuyến.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu tại khu vực Hồ Phản chiếu, gần Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington ngày 2/11. Bài phát biểu sẽ diễn ra chỉ vài giờ trước khi các cử tri Mỹ đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử.

Theo Phòng Thí nghiệm bầu cử thuộc Đại học Florida, tính đến chiều 1/11, hơn 54 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đây là con số kỷ lục đối với một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tăng mạnh so với con số gần 46 triệu người bỏ phiếu trước Ngày Bầu cử năm 2022./.

Gần 50 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm - mức cao kỷ lục trong bầu cử giữa nhiệm kỳ Khoảng 50 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, mức tăng này diễn ra trong bối cảnh cử tri chuẩn bị quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội, 2 năm sau khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.