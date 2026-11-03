Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC và vàng nhẫn sáng 3/11 đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng; vàng thế giới lên 3.946 USD/ounce, trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (3/11), giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 136,7-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 136,7-139,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 135,7-139,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,2 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.946 USD/ounce, tăng 34 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 17,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD so với phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.560-25.970 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.590-25.970 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.560-25.970 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 20 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.570-25.960 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD so với phiên trước./.

(Vietnam+)
#giá vàng hôm nay #giá vàng SJC #vàng nhẫn #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #Ngân hàng Nhà nước
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một đại lý của Apple ở New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Doanh thu quý 3 năm 2026 của Apple vượt dự báo

Doanh thu quý 3/2026 của Apple tăng 12% so với mức 102,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt dự báo 113,39 tỷ USD của giới phân tích với doanh số khả quan của các sản phẩm iPhone. 

Vịnh Hạ Long. (Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Quảng Ninh khai mở tiềm năng thị trường du lịch Halal

Việc Quảng Ninh tăng cường hợp tác với Indonesia và các quốc gia Hồi giáo được kỳ vọng sẽ mở ra thị trường khách quốc tế mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh du lịch địa phương.

Cá tra xuất khẩu. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang tăng cao

Giá cá tra tăng là tín hiệu tích cực đối với hoạt động nuôi cá tra tại tỉnh An Giang, nhất là trong bối cảnh người nuôi phải đối mặt với nhiều biến động về chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ.