Apple dự báo biên lợi nhuận thu hẹp do giá chip nhớ tăng

Apple ngày 2/11 dự báo biên lợi nhuận gộp trong quý mua sắm cuối năm sẽ thu hẹp do giá chip nhớ leo thang, đồng thời đưa ra mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Phố Wall.

Cụ thể, Apple dự kiến biên lợi nhuận gộp trong quý kết thúc vào tháng 12 ở mức 45-46%, giảm so với mức 47,9% của quý 4 tài khóa vừa qua (kết thúc vào tháng 9/2026). Công ty cũng dự báo doanh thu dịch vụ tăng 8-9%, thấp hơn mức 10,7% mà giới phân tích kỳ vọng.

Cổ phiếu Apple gần như đi ngang trong giao dịch ngoài giờ sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh, song giảm 4% khi ban lãnh đạo trình bày triển vọng kém khả quan trong cuộc họp với giới phân tích.

Nhờ nhu cầu sớm đối với dòng iPhone 18 Pro và giá bán cao hơn, doanh thu quý IV tài khóa của Apple đạt 114,48 tỷ USD, vượt mức dự báo 113,39 tỷ USD của tập đoàn dịch vụ tài chính LSEG. Doanh thu iPhone đạt 57,58 tỷ USD, cao hơn dự báo 56,54 tỷ USD, trong khi biên lợi nhuận gộp đạt 47,9%, vượt kỳ vọng 47,5%. Riêng doanh thu dịch vụ chỉ sát mức dự báo.

Apple đang chịu sức ép từ đợt tăng vọt giá chip nhớ do nhu cầu AI. Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook từng ví đợt tăng giá này như "trận lũ trăm năm có một," có thể bào mòn phần lợi nhuận mà Apple thu được từ việc bán các phiên bản nâng cấp dung lượng lưu trữ.

Để giảm bớt tác động, khi ra mắt dòng iPhone 18 Pro, Apple đã nâng giá các mẫu iPhone 17 thêm 100 USD và tăng giá một số mẫu MacBook.

CEO John Ternus, người nắm quyền từ tháng 9, cho biết chi phí chip nhớ trong quý vừa qua cao hơn quý trước đó, song lượng hàng tồn kho, chi phí thấp hơn của một số linh kiện khác và các đợt tăng giá bán đã bù đắp một phần.

Ông Bob O’Donnell, nhà phân tích trưởng tại công ty TECHnalysis Research, cho rằng câu hỏi lớn với Apple thời gian tới là khả năng chống chịu trước đà tăng mạnh của giá linh kiện, yếu tố đã kìm hãm các đối thủ trong lĩnh vực máy tính cá nhân và điện thoại thông minh.

Theo nhà phân tích, iPhone Duo - mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple - nhiều khả năng sẽ thành công lớn nhưng vẫn đang gặp một số trở ngại. Dù "cháy hàng" chỉ sau vài giờ mở bán trực tuyến và có hàng dài người mua chờ đợi tại cửa hàng, thiết bị này đang vấp phải những phàn nàn về tình trạng nứt màn hình.

CEO John Ternus xác nhận có một tỷ lệ rất nhỏ iPhone Duo bị trả lại do lỗi màn hình và hãng đang tiến hành đổi trả. Ông cũng thừa nhận nguồn cung iPhone Duo hiện chưa theo kịp nhu cầu và hãng chưa thể dự đoán thời điểm cân bằng cung cầu./.

Apple tích hợp mô hình AI của Alibaba vào hệ thống iOS tại Trung Quốc Tính năng tích hợp mô hình Qwen sẽ bắt đầu được thử nghiệm trên phiên bản hệ điều hành iOS dành cho các nhà phát triển từ ngày 4/11 trước khi chính thức phát hành rộng rãi.