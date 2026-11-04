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Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào người trẻ

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống của người trẻ để thao túng, điều khiển hành vi “bắt cóc online” từ xa.

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Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào người trẻ với phương thức thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi nạn nhân từ xa.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, dù diễn ra dưới những hình thức khác nhau, cả hai vụ việc đều cho thấy các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống của người trẻ để thao túng, điều khiển hành vi từ xa.

Đáng chú ý, các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân mà sử dụng các phương tiện liên lạc trên không gian mạng để gây áp lực, yêu cầu thực hiện những hành vi bất thường, thậm chí tự cách ly, rời khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc với gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thủ đoạn lừa đảo #bắt cóc online #Người trẻ TP. Hà Nội
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