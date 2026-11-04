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Quảng Trị bàn giao cá thể tê tê bị mua bán trái phép cho đơn vị cứu hộ chăm sóc

Công an xã Lệ Thủy đã phát hiện, bắt giữ P.V.D (sinh năm 1986), trú tại xã Kim Ngân khi đang vận chuyển 1 cá thể tê tê, có khối lượng khoảng 3kg tại tuyến đường liên xã thuộc thôn An Xá, xã Lệ Thủy.

Thanh Thủy
Theo cơ quan chức năng, cá thể tê tê có trọng lượng 3,2kg; là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo cơ quan chức năng, cá thể tê tê có trọng lượng 3,2kg; là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 4/11, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã tiến hành bàn giao cá thể tê tê trong vụ bắt giữ đối tượng mua bán động vật quý hiếm thuộc nhóm IB cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ theo quy định.

Cụ thể, trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngày 31/10, Công an xã Lệ Thủy đã phát hiện, bắt giữ P.V.D (sinh năm 1986), trú tại bản Cửa Mẹc, xã Kim Ngân khi đang vận chuyển 1 cá thể tê tê (còn gọi là trút), có khối lượng khoảng 3kg tại tuyến đường liên xã thuộc thôn An Xá, xã Lệ Thủy.

Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép đều có thể bị xử lý nghiêm.

Hiện Công an xã Lệ Thủy đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, cá thể tê tê trên được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Công an xã Lệ Thủy khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tham gia, tiếp tay cho các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái phép. Đồng thời, khi phát hiện các vụ việc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Trị #cá thể tê tê #mua bán trái phép #đơn vị cứu hộ chăm sóc Quảng Trị
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