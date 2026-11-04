Viện Kiểm sát kêu gọi đầu thú đối với 5 bị can trong vụ Ngân hàng SCB

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra thông báo về việc kêu gọi đầu thú trong giai đoạn truy tố đối với bị can Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Khổng Minh Thế, Nguyễn Lâm Anh Vũ, Chiêm Minh Dũng trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành và gửi Bản kết luận điều tra vụ án số 25/KLĐT-VPCQCSĐT ngày 3/4/2026, Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 04/QĐ-VKSTC-V3, ngày 26/8/2026 và số 107/BKL-CSKT-P8, ngày 28/10/2026 kèm theo hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) để đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt các bị can Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Khổng Minh Thế, Nguyễn Lâm Anh Vũ và Chiêm Minh Dũng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đăng tải thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với các bị can Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Khổng Minh Thế, Nguyễn Lâm Anh Vũ và Chiêm Minh Dũng, để bị can đến cơ quan Công an; Viện kiểm sát nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Lý lịch bị can như sau:

1. Họ tên: Đinh Văn Thành, Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 7/10/1971 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Nơi đăng ký thường trú: Số 1020 Tỉnh lộ 43, Khu phố 1, phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số Căn cước công dân: 079071004001; cấp ngày 2/12/2016; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nghề nghiệp: nguyên Thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn;

Con ông: Lê Văn Đáp (đã chết); Con bà: Đinh Thị Sáu, sinh năm 1931.

Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn I, tuyên phạt 19 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và chung thân về tội "Tham ô tài sản," tổng hợp hình phạt là chung thân, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan ngân hàng trong 2 năm sau khi chấp hành án xong, không phải nộp tiền khắc phục.

Hiện bị can đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc theo Quyết định truy nã số 19/QĐTN-CSKT-P2, ngày 29/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

2. Họ tên: Nguyễn Thị Thu Sương, Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 20/7/1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số Chứng minh nhân dân: 022737495 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7/6/2008;

Nơi đăng ký thường trú: Số 77 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn;

Con ông: Nguyễn Văn Dệt, sinh năm 1937; Con bà: Đinh Thị Năm (đã chết).

Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, tuyên phạt 17 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," thời hạn tù tính từ ngày bắt được bị cáo chấp hành án, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan ngân hàng trong 2 năm sau khi chấp hành án xong, không phải nộp tiền khắc phục;

Hiện bị can đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc theo Quyết định truy nã số 20/QĐTN-CSKT-P2, ngày 29/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

3. Họ tên: Chiêm Minh Dũng, Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 5/10/1973 tại thành phố Cần Thơ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số Căn cước công dân: 092073002032; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nơi đăng ký thường trú: Số 6 Đường nội khu 1, khu phố Nam Viên, khu phố 20, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Cần Thơ;

Con ông: Chiêm Văn Thọ, sinh năm 1952; Con bà: Trương Thị Kim Sáng, sinh năm 1954.

Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, tuyên phạt 17 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," thời hạn tù tính từ ngày bắt được bị cáo chấp hành án, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan ngân hàng trong 2 năm sau khi chấp hành án xong, không phải nộp tiền khắc phục; Hiện đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc theo Quyết định truy nã số 18/QĐTN-CSKT-P2, ngày 29/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

4. Họ tên: Nguyễn Lâm Anh Vũ, Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 17/9/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số Căn cước công dân: 0790690016229; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nơi đăng ký thường trú: Căn hộ B04.4 Chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai II, 769-783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghề nghiệp: nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Bến Thành;

Con ông: Nguyễn Xuân Lâm (đã chết); Con bà: Đặng Thị Kim Anh, sinh năm 1945;

Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, tuyên phạt 13 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," thời hạn tù tính từ ngày bắt được bị cáo chấp hành án, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan ngân hàng trong 2 năm sau khi chấp hành án xong, không phải nộp tiền khắc phục;

Hiện bị can đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc theo Quyết định truy nã số 14/QĐTN-CSKT-P2, ngày 29/10/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

5. Họ tên: Khổng Minh Thế, Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 28/9/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam, Hoa Kỳ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số Căn cước công dân: 079079018384; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nơi đăng ký thường trú: Căn D06-5 Chung cư 584, số 785/1 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh;

Chỗ ở: Số 449/62/8 Trường Chinh, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghề nghiệp: nguyên Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB;

Con ông: Khổng Thanh Thảo, sinh năm 1941; Con bà: Đinh Thị Ngoãn, sinh năm 1950.

Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn I, tuyên phạt 06 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023; Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT ngày 03/12/2024 của Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 05 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," không phải nộp tiền khắc phục;

Hiện bị can đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc theo Quyết định truy nã số 1810/QĐTN-VPCQCSĐT, ngày 31/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an./.

Truy nã hai tổng giám đốc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng Cơ quan điều tra cho biết nếu hết thời hạn điều tra, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú, 2 bị can sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.