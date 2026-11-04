Quốc hội làm việc về Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử

Ngày 4/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) liên quan đến dự án Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).../.

Tạo điều kiện để Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước Việt-Lào tạo điều kiện để hai tổ chức Mặt trận tiếp tục tăng cường hợp tác, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, phát triển đất nước.