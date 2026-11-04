Tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá cán bộ theo KPI

Sáng 4/11, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 và các công việc Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo, giải quyết giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ.

Triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng

Trong tháng 10/2026, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Đảng ủy đã tổ chức hội nghị của Đảng bộ tới 56 điểm cầu và hơn 14.300 đại biểu.

Đảng ủy chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và đề xuất phương án biên chế tại Cơ quan Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc.

Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã khẩn trương quán triệt các văn bản và triển khai thực hiện đúng tiến độ. Nhiều cơ quan, đơn vị làm điểm đã chạy thử bộ biểu trước khi nhân rộng.

Một số cơ quan chạy đủ 8 bước, được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, như: Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng...

Đảng ủy tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp ý 16 nội dung theo yêu cầu của Trung ương bảo đảm tiến độ; hoàn thiện, ban hành các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát năm 2026; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; số hóa, chuẩn hóa, làm sạch, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đại biểu thảo luận thống nhất giải pháp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIV; các nghị quyết chiến lược và chỉ thị mới của Bộ Chính trị; chủ động rà soát, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; tổ chức hội thảo xây dựng mô hình “Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu”...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để tập trung triển khai từ nay đến cuối năm.

Về kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ tháng 11/2026 và các công việc Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ, đồng chí đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng tại hội nghị; rà soát, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm phản ánh đúng tình hình, kết quả công tác của Đảng bộ, ban hành theo quy định.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phát sinh, Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu nhiều đề án lớn, quan trọng về công tác xây dựng Đảng trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; kịp thời tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định; đồng thời sớm xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ một số hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là việc cụ thể hóa một số chủ trương còn chậm; tiến độ, chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng hội họp, ban hành văn bản nhiều, nội dung có chồng chéo, trùng lặp...

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; hoàn thiện phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI

Lưu ý thời gian đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy tập trung rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ còn chậm, tồn đọng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, có giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Trước hết, chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc bổ sung vào chương trình công tác, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm cụ thể, hoàn thành trước ngày 30/11.

Tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; nâng cao hiệu quả đấu tranh với những thông tin sai trái, xấu độc.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, hoàn thành trước ngày 15/12; chủ động chuẩn bị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 202-2031 đúng tiến độ; chủ động xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc; tập trung hoàn thiện phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI, đưa vào vận hành chính thức trong toàn Đảng bộ trong tháng 12/2026, bảo đảm phục vụ thiết thực công tác quản lý, đánh giá cán bộ.

Đối với Hệ thống điều hành tác nghiệp, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện, thực hiện toàn trình việc trình, xử lý, ký số và phát hành văn bản trên hệ thống từ ngày 15/11; không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với những văn bản, hồ sơ đủ điều kiện xử lý trên môi trường điện tử.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, bí thư các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo công tác quy hoạch và đề xuất quy hoạch cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn hiện hành và trên cơ sở đề xuất của các đảng ủy trực thuộc, Thường trực Đảng ủy đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện các thủ tục giới thiệu để Bộ Chính trị chỉ định bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030./.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Sáng 4/11, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.