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7 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD

10 tháng năm 2026, 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 15 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng kim ngạch xuất khẩu: mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 149,4 tỷ USD.

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10 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 15 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 149,4 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kim ngạch xuất khẩu #mặt hàng điện tử
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