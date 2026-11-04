7 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD

10 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 15 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 149,4 tỷ USD./.
Đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản trị thương mại
Dự thảo nghị quyết của Chính phủ liên quan đến thúc đẩy thương mại cân bằng xác định các mục tiêu về quản trị tăng trưởng xuất khẩu, hướng tới cán cân thương mại hợp lý, đa dạng hóa thị trường, tăng cường kiểm soát xuất xứ hàng hóa, phòng ngừa gian lận thương mại.