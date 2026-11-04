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Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng cao nhất từ năm 2009

Tính đến ngày 31/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

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Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng vốn đầu tư nước ngoài #kinh tế Việt Nam
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