Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng cao nhất từ năm 2009

Tính đến ngày 31/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay./.