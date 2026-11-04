Bộ Xây dựng nêu giải pháp bảo đảm người thu nhập thấp tiếp cận được nhà ở

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết cơ quan này đã hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi trình Quốc hội khóa XVI thông qua, trong đó dự thảo luật đã thể chế hóa cụ thể các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách thực sự tiếp cận được nhà ở (mua, thuê mua hoặc thuê dài hạn với giá phù hợp).

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc, nhà ở cho thuê được chú trọng

Thông tin thêm về tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết hiện cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án với quy mô 363.065 căn; 128 dự án khởi công mới với quy mô 183.293 căn (trong đó 140.492 căn nhà ở xã hội, 42.801 căn hộ để cho thuê) 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962/97.271 căn, đạt 48% so với kế hoạch.

“Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước hoàn thành 87.601/97.271 căn, đạt 90% so với kế hoạch,” Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 63.970 căn để cho thuê.

Đáng chú ý, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê (tháng 6/2026) đến nay, cả nước đã có 29 dự án mới được khởi công. Tổng quy mô các dự án này khoảng 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê chiếm 40%. Đến nay, cả nước đã hoàn thành được 8.314/17.176 căn, đạt tỉ lệ 48% kế hoạch. Khả năng hoàn thành cả năm 2026 ước đạt 18.049 căn, đạt tỉ lệ 105% so với kế hoạch được giao.

Gỡ nút thắt chính sách, bảo đảm nhà ở đến đúng người cần

Về giải pháp để người dân tiếp cận nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết hiện nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi trình Quốc hội khóa XVI thông qua, theo đó dự thảo Luật Nhà ở đã thể chế hóa cụ thể các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách thực sự tiếp cận được nhà ở (mua, thuê mua hoặc thuê dài hạn với giá phù hợp) tại các điều luật.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cụ thể, về đối tượng và điều kiện thụ hưởng, ông Vinh cho biết tại các Điều 31, Điều 38, Điều 44, Điều 59 và Điều 70, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã thể chế hóa cụ thể, rõ ràng nhóm các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân; đồng thời quy định cụ thể các điều kiện về nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình nhà ở chính sách.

Liên quan đến nguyên tắc hỗ trợ và phát triển quỹ nhà ở, tại các Điều 32, Điều 33, Điều 45, Điều 60 và Điều 62, dự thảo luật đã quy định rõ các nguyên tắc thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội (bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và hỗ trợ vay vốn ưu đãi); thể chế hóa cụ thể cơ chế tạo lập nguồn vốn (thông qua Quỹ nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và tài chính công đoàn) cùng các hình thức quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Về chính sách ưu đãi chủ đầu tư để kéo giảm giá thành, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết tại các Điều 42, Điều 48 và Điều 64, dự thảo luật quy định đồng bộ các chính sách ưu đãi tài chính mạnh mẽ dành cho chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và nhà ở xã hội (như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu đãi về thuế, tín dụng, hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng và xây dựng vào chi phí hợp lý, cũng như cho phép dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại nhằm bù đắp chi phí).

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, các chính sách trên nhằm mục tiêu giảm giá thành, bảo đảm giá bán và giá thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Đối với phương pháp xác định giá và quản lý giao dịch, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết tại các Điều 37, Điều 43, Điều 67 và Điều 68, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định chặt chẽ các nguyên tắc xác định giá bán, giá thuê và giá thuê mua (bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ, lợi nhuận định mức và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước), qua đó bảo đảm mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp.

Ngoài ra, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi cũng quy định cụ thể các điều kiện quản lý giao dịch như mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê mua 1 căn nhà ở xã hội và quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu để ngăn ngừa đầu cơ, bảo đảm đúng mục đích an sinh xã hội./.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh lý giải chênh lệch giá nhà ở xã hội Bộ trưởng cho biết giá nhà ở xã hội nằm dao động trong thời gian vừa qua là từ khoảng 15 cho đến 29 triệu đồng/m2, tùy theo địa phương, tùy theo địa bàn.