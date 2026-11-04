Hà Nội đưa 14 khu đất khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại

Sáng 4/11, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

14 khu đất với tổng diện tích 109,1 ha được đưa ra khỏi danh mục; đồng thời bổ sung 2 khu đất với tổng diện tích 45,5 ha.

Nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trên cơ sở điều chỉnh danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 và Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025.

Trong số 14 khu đất được đưa ra khỏi danh mục, phường Chương Mỹ có 3 khu, gồm khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn và khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn.

Tại xã Đông Anh có 2 dự án, gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng và khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Xã Phúc Thịnh có 2 khu đất là khu nhà ở Nam Hồng và một khu nhà ở.

Phường Vĩnh Hưng có 7 khu đất được đưa ra khỏi danh mục, gồm khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng, công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng, dịch vụ và thương mại, cùng khu phức hợp chung cư-thương mại-dịch vụ.

Ngoài việc đưa 14 khu đất ra khỏi danh mục, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 4,6 ha diện tích khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu tại xã Hoài Đức.

Đối với danh mục bổ sung, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua 2 khu đất với tổng diện tích 45,5 ha, gồm khu nhà ở gia đình cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tại xã Sóc Sơn và khu nhà ở có cùng mục đích tại xã Yên Xuân.

Theo nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp tục rà soát các khu đất trong danh mục, chỉ tổ chức triển khai dự án thí điểm khi đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội điều hành thông qua bổ sung, điều chỉnh chương trình kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các dự án phải bảo đảm không chồng lấn, trùng lặp với những dự án đã được chấp thuận trên cùng khu đất; quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá tổng thể kết quả triển khai các dự án thí điểm, làm rõ hiệu quả thực tế, mức độ đáp ứng mục tiêu chính sách, tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, hạn chế phát sinh. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Cùng đó, Ủy ban Nhân dân thành phố được giao nghiên cứu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý dùng chung đối với các dự án thí điểm, bảo đảm thông tin thống nhất, có tài liệu kiểm chứng và thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai.

Thành phố yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các dự án có nguy cơ vi phạm, nhất là những dự án điều chỉnh quy hoạch, có nguồn gốc đất hoặc giao dịch tài sản gắn liền với đất phức tạp, chậm triển khai hay có dấu hiệu lợi ích nhóm. Những vi phạm phát sinh phải được xử lý kịp thời, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và khiếu nại phức tạp.

Trước đó, thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xác định nội dung dự thảo bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.

Ban đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm những kết luận, chỉ đạo của Thành ủy và kiến nghị tại Báo cáo khảo sát số 122/BC-BKTNS ngày 19/10/2026, trong đó chú trọng đánh giá hiệu quả triển khai các dự án thí điểm trên thực tế, quy trình và tiến độ tổ chức thực hiện./.

Đà Nẵng thí điểm 2 dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội Đà Nẵng phê duyệt danh mục 2 khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất với tổng diện tích 23.828,6m².