Giá vàng ngày 4/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Sáng 4/11, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, giá mua vào dưới mốc 140 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h35, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng

Giá bạc cũng được điều chỉnh tăng. Lúc 8h35, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,559-1,607 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2,1% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/11 (giờ GMT), dưới áp lực từ sự gia tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ để tìm kiếm các tín hiệu về chính sách tài khóa.

Vào lúc 19 giờ 06 ngày 3/11 theo giờ GMT (tức 2 giờ 6 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống mức 3.927,18 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm 1% xuống mức thấp nhất trong phiên là 3.893,31 USD/ounce. Giá dầu giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,7%, xuống mức 3.940,40 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 4/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,200-141,200 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: