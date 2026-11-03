Các ngân hàng trung ương mua vàng với tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2024

Theo báo cáo công bố ngày 3/11 từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã đẩy mạnh thu mua vàng trong quý 3 năm 2026 với tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2024.

Trong 3 tháng tính đến hết tháng 9, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tích lũy ròng 321 tấn vàng. Sau giai đoạn khởi động có phần chậm chạp ở đầu năm 2026, hoạt động thu mua trong quý 3 đã nâng tổng lượng vàng mua vào ước tính của các ngân hàng trung ương từ đầu năm đến nay lên mức 675 tấn, nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái.

Những số liệu trên cho thấy các ngân hàng trung ương - một động lực quan trọng thúc đẩy đợt tăng giá kéo dài nhiều năm của vàng lên mức cao kỷ lục vào tháng 1 năm nay - tiếp tục là bệ đỡ then chốt cho giá kim loại quý này trong một thị trường đang khá trầm lắng.

Kể từ khi xung đột tại Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 25% do chi phí năng lượng leo thang làm gia tăng các dự đoán về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, tạo ra rào cản lớn đối với một tài sản không sinh lãi như vàng.

Đánh giá về diễn biến này, ông John Reade, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại WGC, cho biết việc giá vàng suy yếu trong quý 3 nhiều khả năng đã thúc đẩy một số ngân hàng trung ương tăng cường mua vào.

Bên cạnh đó, đối với những ngân hàng trung ương dự đoán đồng USD sẽ suy yếu trong dài hạn, đà phục hồi của “đồng bạc xanh” cũng khiến việc chuyển đổi một phần dự trữ sang vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Trung Quốc và Ba Lan là những quốc gia công khai lượng mua lớn nhất trong quý vừa qua, với mức tăng tương ứng là 63 tấn và 41 tấn. Ở chiều ngược lại, Nga là bên bán ra lớn duy nhất khi xả khoảng 19 tấn vàng trong cùng khoảng thời gian.

Trong những tháng gần đây, giá vàng đã có xu hướng giảm nhẹ khi cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu thô và kỳ vọng lãi suất lên cao. Mặc dù vậy, dòng tiền chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng vẫn ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, với lượng vàng nắm giữ của các quỹ này tăng 211 tấn, đạt mức kỷ lục trong quý 3.

Ở mảng tiêu dùng, nhu cầu vàng trang sức đã giảm 17% xuống còn 313 tấn, ghi nhận mức thấp nhất ở thời điểm quý II hàng năm kể từ năm 2000. Nguyên nhân chính xuất phát từ những thay đổi về chính sách thuế tại Ấn Độ và Trung Quốc, cùng với mặt bằng giá cao đã hướng người tiêu dùng tìm đến các sản phẩm trang sức nhẹ hơn và có hàm lượng vàng thấp hơn./.

Các ngân hàng trung ương đổi chiến lược tích trữ và cất giữ vàng Trước các bất ổn địa chính trị, các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng dự trữ vàng, đồng thời điều chỉnh nơi cất giữ tài sản này nhằm đa dạng hóa nguồn lực, bảo đảm an toàn và chủ động ứng phó rủi ro