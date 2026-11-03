Giá vàng châu Á giảm nhẹ trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên chiều 3/11 tại châu Á, khi giá dầu tăng trở lại gây lo ngại về lạm phát và đưa đến khả năng lãi suất sẽ tăng cao hơn, trong khi các nhà đầu tư đang chờ kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra trong ngày.

Giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 3.913,62 USD/ounce, sau khi tăng hơn 2% trong phiên trước nhờ giá dầu sụt giảm giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 1,2% xuống 3.923,00 USD/ounce.

Theo giới phân tích, vàng hiện đang bị bán ra như một tài sản có tính thanh khoản cao nhằm bù đắp các khoản lỗ hoặc đáp ứng các yêu cầu ký quỹ ở những giao dịch khác, thay vì được mua vào như một kênh trú ẩn an toàn truyền thống. Giá kim loại quý này cần một cú bứt phá thuyết phục để có thể quay trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce.

Về tình hình địa chính trị, phía Iran ngày 2/11 cho biết, các cuộc liên lạc giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 tháng vẫn đang tiếp diễn.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và các bên trung gian từ Qatar đã kết thúc với những đề xuất mới, nhưng không đạt được đột phá nào. Giá dầu đã giảm hơn 7% trong phiên 2/11.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal ngày 3/11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã thực hiện một cuộc tấn công vào đảo Qeshm của Iran.

Trong phiên chiều 3/11 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 1,75%, lên 106,6 USD/thùng.

Việc giá năng lượng tăng đã đưa đến khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện dự báo có 73% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và những tác động tiềm tàng của sự kiện này đối với tâm lý thị trường chung.

Việc Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo có khả năng gây ra nhiều khó khăn hơn cho quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo cũng như lĩnh vực công nghệ nói chung.

Do đó, bất kỳ áp lực nào gia tăng đối với ngành công nghệ từ sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý cũng có thể lan sang thị trường vàng, khi các nhà đầu tư buộc phải cắt giảm vị thế nắm giữ để bù đắp thua lỗ ở những nơi khác.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 3% xuống 49,11 USD/ounce, bạch kim giảm 1,3% xuống 1.430,60 USD/ounce và palladium giảm 2,3% xuống 946,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 3/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,60-140,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 2/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Lúc 9h sáng 2/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.