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Boeing thử nghiệm máy bay hai động cơ lớn nhất thế giới

Ngày 3/11, nguyên mẫu Boeing 777-9 mang số hiệu N779XY đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Alcantarí của Bolivia, bắt đầu chiến dịch bay thử nghiệm trong điều kiện độ cao lớn.

Thanh Tùng
Biểu tượng hãng chế tạo máy bay Boeing. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Biểu tượng hãng chế tạo máy bay Boeing. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 3/11, nguyên mẫu Boeing 777-9 mang số hiệu N779XY đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Alcantarí của Bolivia, bắt đầu chiến dịch bay thử nghiệm trong điều kiện độ cao lớn nhằm phục vụ quá trình cấp chứng nhận.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sân bay Alcantarí nằm ở độ cao 3.104 m so với mực nước biển. Tại đây, không khí loãng làm giảm lực đẩy của động cơ và lực nâng của cánh, khiến máy bay cần quãng đường dài hơn để cất và hạ cánh.

Các thử nghiệm nhằm thu thập dữ liệu vận hành thực tế, phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ trình Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận. Trước đó, nguyên mẫu này từng được thử nghiệm ở độ cao lớn tại Toluca (Mexico) vào tháng 8/2024.

Song song với hoạt động tại Bolivia, một nguyên mẫu Boeing 777-9 khác, mang số hiệu N779XW, đang thực hiện các bài bay thử nghiệm trong điều kiện gió ngang tại sân bay Keflavík (Iceland) từ cuối tháng 10. Boeing cũng tái kích hoạt một nguyên mẫu 777-9 khác sau thời gian dài tạm dừng hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm.

Boeing hiện đặt mục tiêu bàn giao chiếc 777-9 thương mại đầu tiên cho hãng hàng không Lufthansa trong năm 2027, dù thừa nhận một số hạng mục trong chương trình bay thử nghiệm có thể kéo dài sang năm này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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