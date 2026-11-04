Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào công ty công nghệ Hàn Quốc

Ngày 3/11, tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ xác nhận khoản đầu tư trị giá 1.341,2 tỷ won (khoảng 1 tỷ USD) vào Naver - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, qua đó dự kiến nắm giữ 4,13% cổ phần của doanh nghiệp này.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Naver cho biết Nvidia sẽ mua 6.558.435 cổ phiếu mới phát hành với giá 204.500 won/cổ phiếu. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 6/11, sau đó Nvidia sẽ chính thức sở hữu khoảng 4,13% cổ phần tại Naver.

So với số liệu ước tính ban đầu, giá trị khoản đầu tư quy đổi sang đồng won giảm khoảng 139,7 tỷ won, trong khi số lượng cổ phiếu phát hành mới giảm khoảng 680.000 cổ phiếu.

Sự điều chỉnh này chủ yếu do biến động tỷ giá hối đoái, trong khi tổng giá trị đầu tư tính bằng USD vẫn được giữ nguyên ở mức 1 tỷ USD.

Khoản đầu tư nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Naver và Nvidia nhằm xây dựng các nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Theo phân công, Naver chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu, trong khi Nvidia cung cấp các bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ hoạt động tính toán và vận hành hạ tầng AI.

Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác giữa hai tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng AI, đồng thời thúc đẩy năng lực phát triển và cung cấp các dịch vụ AI của Hàn Quốc./.

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