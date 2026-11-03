Tập đoàn FPT khai trương Văn phòng FPT Poland tại Ba Lan

Ngày 2/11, Tập đoàn FPT chính thức khai trương Văn phòng FPT Poland tại thành phố Gdańsk (Ba Lan), đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hoạt động tại thị trường châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Phó Chủ tịch thành phố Gdańsk Emilia Lodzińska, lãnh đạo Tập đoàn FPT, FPT Software, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan cùng các đối tác và khách mời quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Hoàng Hải đánh giá việc khai trương văn phòng FPT tại Gdańsk không chỉ là dấu mốc trong quá trình phát triển của tập đoàn mà còn thể hiện năng lực công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò tiên phong của FPT trong đưa nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ công nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, Đại sứ Hà Hoàng Hải cho rằng sự hiện diện của FPT tại Gdańsk sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ FPT và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Ba Lan, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hiện FPT có hơn 150 đối tác công nghệ tại châu Âu. Với định hướng lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm trọng tâm, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển phần mềm cho ngành công nghiệp ô tô và dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế.

Việc đưa văn phòng mới vào hoạt động góp phần mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại châu Âu, đồng thời tạo thêm triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ và đào tạo nhân lực./.

FPT Polytechnic đầu tư không gian đào tạo mới tại thành phố Đà Nẵng Tọa lạc tại số 137 Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Khê, tòa nhà mới của FPT Polytechnic được xây dựng với 13 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 14.000m², sức chứa gần 10.000 sinh viên.