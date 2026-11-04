Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất cho vay thực chất, tăng tốc đầu tư công

Ngày 04/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Cung cấp thông tin tới báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, sáng 4/11, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2026 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng như phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn cho tăng trưởng

Ông Phong cho biết tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng Mười và 10 tháng năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và Quốc hội; đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Nổi bật là việc tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn với tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Các nhiệm vụ trọng tâm được đôn đốc, triển khai đồng bộ; những chủ trương mới được kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản quan trọng được ban hành, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã được khắc phục. Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội được tập trung hoàn thiện, chú trọng chất lượng và tính khả thi.

Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, hạn chế nhập siêu được triển khai đồng bộ. Kết quả, tháng 10 tiếp tục xuất siêu trên 7,31 tỷ USD, giúp cải thiện cán cân thương mại.

Chính phủ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân; đồng thời giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%, áp dụng từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Đôn đốc triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng.

Các nguồn lực cho phát triển tiếp tục được khơi thông. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 708.570 tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch. Hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh.

Trong tháng 10, đã xử lý vướng mắc cho thêm 104 dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ trong năm lên 3.661/4.963 dự án; góp phần đưa vào sử dụng gần 146.000 ha đất, khơi thông nguồn vốn đầu tư dự kiến trên 2,64 triệu tỷ đồng. Đến hết tháng Mười, đã trả lời, giải quyết 207/227 nhóm kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp (đạt 91%).

Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tiếp tục được cắt giảm theo hướng thực chất. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, với chuyển biến cụ thể trong kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đến nay, đã kết nối, đồng bộ 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 75/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; trong đó có 22 cơ sở dữ liệu đồng bộ theo thời gian thực. Đã có 42 đề xuất để thực hiện 16/20 bài toán lớn được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 24/42 đủ điều kiện là nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tiếp tục đạt kết quả tích cực. Các dự án được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; số lượng nhà ở hoàn thành tiếp tục tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, cải thiện điều kiện sống của người dân, nhất là người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo vệ; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, thực chất.

Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức cần tập trung xử lý. Mục tiêu tăng trưởng quý 4 trên 12,5% là thách thức rất lớn. Áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng khi CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm. Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao; giải ngân đầu tư công ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông chưa được xử lý triệt để…

Dồn lực cho hai tháng quyết định mục tiêu tăng trưởng

Cũng theo Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 2 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Chính phủ yêu cầu tăng tốc giải ngân, sớm đưa dự án vào hoạt động để sớm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. (Ảnh: Vietnam+)

Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, tháo gỡ rào cản phát triển. Chủ động tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kiên quyết không để nợ đọng văn bản.

Tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện thực chất, minh bạch việc giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo dõi, đôn đốc các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát chi phí đầu vào của nền kinh tế; kích cầu tiêu dùng trong 2 tháng cuối năm.

Ưu tiên cơ chế, nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để các đầu tàu kinh tế tăng trưởng cao hơn, đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng chung; trọng tâm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh…

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giảm tối đa tạm ứng, gia tăng khối lượng hoàn thành. Khẩn trương xử lý 1.206 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu, trang thiết bị, hạ tầng liên thông, dùng chung; đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 100 ngày cao điểm xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số và hoàn thiện Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính.

Chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai; cập nhật phương án theo diễn biến thời tiết và điều kiện thực tế từng địa phương, triển khai giải pháp từ sớm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành giám định ADN đối với gần 20 nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ. Đẩy nhanh sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng; khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030 và Chương trình quốc gia về phát triển nhân tài khoa học cơ bản giai đoạn 2026 - 2035. Tổ chức thiết thực các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, nhất là Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao. Chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Chủ chốt, lãnh đạo Chính phủ; đôn đốc thực hiện các thỏa thuận quốc tế, chuyển hóa cam kết thành nguồn lực phát triển đất nước./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026 Sáng 4/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026.