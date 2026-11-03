Campuchia đề xuất lập diễn đàn đa bên ứng phó thảm họa khí hậu

Bộ trưởng Môi trường Campuchia Eang Sophalleth đề xuất thành lập diễn đàn đa bên, quy tụ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế nhằm xây dựng cơ chế phối hợp ứng phó với các thảm họa do biến đổi khí hậu.

Đề xuất được ông đưa ra trong cuộc gặp đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Campuchia Rebekah Bell ngày 2/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc gặp, Bộ Môi trường Campuchia và FAO cam kết mở rộng hợp tác chiến lược, tập trung vào quản lý tài nguyên thiên nhiên và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Eang Sophalleth nhấn mạnh những thách thức cấp bách như ô nhiễm rác thải nhựa, biến động khí hậu và nguy cơ do hiện tượng El Niño gây ra.

Ông cho rằng Campuchia cần huy động nguồn lực quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến để bảo vệ hệ sinh thái, cải thiện sinh kế cộng đồng, đồng thời xây dựng các phương án ứng phó khẩn cấp và quy trình can thiệp kịp thời.

Bộ Môi trường Campuchia hiện tăng cường các quy định và hướng dẫn chính quyền địa phương, cộng đồng chủ động phòng ngừa cháy rừng, bảo tồn nguồn nước tự nhiên tại các khu bảo tồn nhằm bảo đảm nguồn nước cho động vật hoang dã.

Về phía FAO, bà Rebekah Bell khẳng định ủng hộ các sáng kiến hợp tác về giảm thiểu biến đổi khí hậu, phục hồi rừng và phát triển sinh kế thích ứng với khí hậu cho cộng đồng nông thôn.

Bà cũng đánh giá tích cực “Chiến lược Môi trường Tuần hoàn” của Campuchia, coi đây là khuôn khổ thúc đẩy phát triển xanh và bền vững./.

Biến đổi khí hậu cần được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu Theo báo cáo, năm 2023 ghi nhận kỷ lục khoảng 710.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong đó hơn 70% có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.