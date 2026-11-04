Thủ đô New Delhi của Ấn Độ chìm trong ô nhiễm nghiêm trọng

Tình trạng ô nhiễm không khí độc hại tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tăng vọt trong ngày 4/11, khi chỉ số ô nhiễm vượt quá 30 lần mức giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết tình trạng ô nhiễm này được ghi nhận chỉ 3 ngày sau khi chính quyền bang Delhi thắt chặt các biện pháp phòng chống ô nhiễm, bao gồm hạn chế giao thông, tăng phí đỗ xe ôtô, cấm các hoạt động phá dỡ, xây dựng ngoài trời, cấm đốt sinh khối (các vật liệu hữu cơ có nguồn gốc thực vật và động vật), đồng thời khuyến khích hình thức làm việc tại nhà nhằm hạn chế khói bụi tại một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nơi hiện có khoảng 30 triệu cư dân sinh sống.

Theo dữ liệu được ghi nhận từ các trạm quan trắc, chỉ số bụi mịn PM2.5 - vi hạt kích thước siêu nhỏ có thể thâm nhập trực tiếp vào máu - đã vượt quá 461 microgam/m3 tại một số khu vực trong thành phố.

Dự kiến, tình trạng ô nhiễm có thể sẽ ngày càng tồi tệ hơn từ nay cho đến lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu vào ngày 8/11, khi người dân thủ đô thường hay đốt pháo chào mừng dịp lễ lớn nhất trong năm, cùng với các màn trình diễn pháo hoa diễn ra thường xuyên.

Đầu tháng này, Toà án Tối cao Ấn Độ cho phép người dân sử dụng một số loại “pháo hoa xanh,” được thiết kế để giảm lượng khí thải, trong dịp lễ Diwali năm nay.

Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác góp phần gây ô nhiễm nghiêm trọng ở thủ đô New Delhi là khí thải từ xe cộ (chiếm 23% tổng lượng gây ô nhiễm trong mùa Đông), đốt sinh khối (20%), các hoạt động công nghiệp gồm cả nhà máy đốt điện than (9%) và ô nhiễm từ nguồn hạt thứ cấp sinh ra từ các nguồn khí thải trên.

Theo một nghiên cứu năm 2024 được công bố trên tạp chí The Lancet Planetary Health, trong giai đoạn từ 2009-2019, tại Ấn Độ có 3,8 triệu ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí./.

Ấn Độ hủy hàng trăm chuyến bay do lớp sương mù ô nhiễm Theo báo The New Indian Express, do điều kiện tầm nhìn kém, hãng hàng không IndiGo đã thông báo hủy 109 chuyến bay, trong khi Air India hủy 37 chuyến.