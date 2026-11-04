Gia Lai khởi tố các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép

Ngày 4/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả xử lý các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Ia Pia và xã Ia Mơ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, vụ việc "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản" tại xã Ia Mơ ngày 8/10 đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự.

Qua kiểm tra hiện trường trong các ngày 26-27/10, lực lượng chức năng phát hiện 538 cây rừng bị chặt hạ, chỉ còn lại gốc tại 7 vị trí thuộc tiểu khu 1003 (các khoảnh 1, 2, 3, 4, 6), thuộc lâm phần Trạm Bảo vệ rừng số 8-Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và Ban Quản lý dự án thủy lợi 7; cùng các khoảnh 1, 8, tiểu khu 998 do Ủy ban Nhân dân xã Ia Mơ quản lý.

Các loại cây bị chặt hạ gồm dầu, cà chít, kơnia, chiêu liêu, cám, trâm, phượng rừng, thầu tấu. Đáng chú ý, trong số này có 82 gốc cây đã được Trạm Bảo vệ rừng số 8 kiểm tra, đánh số ký hiệu từ trước.

Đối với các vụ phá rừng trái phép tại xã Ia Pia, qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định tổng diện tích rừng bị phá trái phép là 8,89ha tại các tiểu khu 948, 949, thuộc diện tích rừng sản xuất.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 23/3, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông đã khởi tố các vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng."

Một ngày sau, đơn vị trưng cầu Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giám định diện tích rừng bị thiệt hại tại các khoảnh 7, 8, 9, tiểu khu 948 và khoảnh 8, tiểu khu 949. Sau khi có kết quả giám định, Hạt đã bàn giao kết luận giám định cùng tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra vụ án.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai tổ chức họp cơ quan, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý mà không phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, các vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Gia Lai thụ lý giải quyết, vì vậy cần tiếp tục phối hợp xác minh, xác định tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm cụ thể của các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định./.

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