Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào

Ngày 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam./.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone
Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác chiến lược và tăng cường gắn kết giữa hai Quốc hội.
(TTXVN/Vietnam+)