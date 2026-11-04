Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.