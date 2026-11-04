Việt Nam đề xuất tăng kết nối, ứng phó thách thức trong hợp tác Mekong-Lan Thương

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 4/11, nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Lào, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Quốc gia, Đầu tư và Quan hệ Kinh tế đối ngoại Myanmar.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác MLC kể từ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC lần thứ 10 (tháng 8/2025), nhất là việc triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023-2027, thể hiện rõ nét qua tăng trưởng kim ngạch thương mại cũng như việc triển khai các dự án cụ thể sử dụng Quỹ đặc biệt MLC.

Bên cạnh đó, hợp tác MLC cũng đạt nhiều tiến triển tích cực trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin thủy văn, ứng phó lũ lụt, hạn hán, bảo vệ môi trường, hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Các bộ trưởng nhất trí về một số phương hướng, ưu tiên hợp tác MLC trong giai đoạn tới nhằm góp phần bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều thách thức, khu vực Mekong-Lan Thương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Những chuyển biến mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các nước nâng cao năng lực thích ứng, phát huy lợi thế bổ trợ và gia tăng tính kết nối, liên kết.

Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023-2027 đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa tiềm năng, lợi thế và kết quả hợp tác thành các động lực phát triển thực chất, có tính lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho các nước thành viên.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất tập trung xây dựng khu vực Mekong-Lan Thương tự cường, đổi mới, tăng cường kết nối khu vực, đẩy mạnh phối hợp giữa MLC và các cơ chế khu vực, cơ chế hợp tác Mekong khác, tăng cường hợp tác trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và đặt con người ở trung tâm của hợp tác MLC.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (trái) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy, hai bên khẳng định sự coi trọng đối với mối quan hệ giữa hai nước, bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực, toàn diện và thực chất của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là thể hiện qua việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 chuyến thăm lẫn nhau trong 2 năm, mới đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (4/2026), cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường (6/2026) và chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (10/2026); nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước theo định hướng "6 hơn," cũng như phối hợp chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2026 và chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc; chia sẻ khái quát về những chủ trương, quyết sách, chiến lược lớn của Đảng và một số thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất và kết nối chiến lược, nhất là đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản Việt Nam, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững; tăng cường hợp tác năng lượng, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phối hợp triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Bộ trưởng Vương Nghị chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới; bày tỏ tán thành và khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục quản lý tốt đường biên giới trên bộ, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển; kiểm soát bất đồng, giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua, đề xuất tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương mỗi bên để triển khai các cam kết cấp cao và một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới./.

Trung Quốc thúc đẩy Hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0 Theo số liệu của Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa nước này và 5 quốc gia Mekong đã vượt 500 tỷ USD, tăng 150% so với 10 năm trước.