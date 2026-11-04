Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ Tư, ngày 4/11/2026, ngày làm việc thứ mười bảy, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Tại phiên thảo luận có 24 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của 2 dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau:

Về dự án Luật An ninh dữ liệu: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: chính sách của Nhà nước về an ninh dữ liệu; các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro; quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu và xử lý vi phạm; phân định trách nhiệm giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; mật mã an ninh; bảo vệ an ninh dữ liệu trong chuyển đổi số; bảo vệ an ninh dữ liệu trong khai thác, sử dụng hạ tầng số, hệ thống vật lý-số; bảo vệ an ninh dữ liệu đối với công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo; bảo vệ an ninh dữ liệu trong chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ dữ liệu; bảo vệ an ninh dữ liệu trong chuyển và xử lý dữ liệu xuyên biên giới; theo dõi, cảnh báo và ứng phó sự cố an ninh dữ liệu; biện pháp kỹ thuật khẩn cấp; thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các hành vi bị nghiêm cấm; quy định chuyển tiếp...

Về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: nguyên tắc, phạm vi thực hiện hoạt động định danh và xác thực điện tử; đối tượng định danh điện tử; thu thập, kiểm tra, đối soát, chuẩn hóa thông tin và tạo lập danh tính điện tử; truy vết danh tính điện tử; chấm dứt hiệu lực của danh tính điện tử và mã định danh; hoạt động xác thực điện tử; mức độ xác thực điện tử; xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử; khai thác và sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh và xác thực điện tử; công nhận danh tính điện tử và kết quả xác thực điện tử của nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; hành vi bị nghiêm cấm...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 29 đại biểu phát biểu, 2 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: nguyên tắc, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính; đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng; xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính; nguyên tắc quy định các hình thức xử phạt; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; giảm, miễn tiền phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử; phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; quyền giải trình đối với hành vi vi phạm hành chính; thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; tạm giữ người theo thủ tục hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Năm, ngày 5/11/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau: (1) nghe Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; (2) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; (3) thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035./.

Quốc hội làm việc về Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử Trong phiên làm việc buổi sáng 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.