Mở rộng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 4/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Phú Thọ với các địa phương của Lào.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ vui mừng, vinh dự khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ được đón đồng chí Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đến thăm, làm việc; đồng thời chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác địa phương trong tổng thể quan hệ song phương, đồng chí Phạm Đại Dương cho biết, Phú Thọ luôn coi trọng việc duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương Lào, đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào. Sau hợp nhất, tỉnh đang tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ đã trao tặng hơn 800 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào, đồng thời hỗ trợ xây dựng nhiều công trình hạ tầng quan trọng tại các địa phương bạn như Trường Chính trị-Hành chính, Bệnh viện Công an, Tòa nhà Quốc hội tỉnh và các cơ sở y tế. Tháng 2/2026, tỉnh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với 4 tỉnh Bắc Lào, gồm Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng, Bò Kẹo và Hủa Phăn, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trên nền tảng đó, Phú Thọ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quản lý và phát triển kinh tế-xã hội; ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, duy trì các chương trình học bổng dành cho lưu học sinh Lào, mở rộng đào tạo nghề và bồi dưỡng cán bộ.

Tỉnh cũng đề xuất đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp, dịch vụ; tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao và giao lưu Nhân dân. Đặc biệt, Phú Thọ trân trọng mời các địa phương Lào tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa Nhân dân hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực y tế, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số cũng được xác định là những nội dung cần quan tâm thúc đẩy.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương mong muốn các nội dung hợp tác được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của từng địa phương; đồng thời khẳng định Phú Thọ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; bày tỏ vui mừng khi được đến thăm vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và có nhiều tiềm năng phát triển.

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Đây là những kinh nghiệm quý báu để Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nghiên cứu, học tập.

Thông tin về kết quả làm việc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết hai bên đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng, tập trung tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp; rà soát, hoàn thiện các thỏa thuận hợp tác; giám sát việc thực hiện các hiệp định, văn bản đã ký kết; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Phú Thọ với các tỉnh Bắc Lào, đồng chí Sonexay Siphandone mong muốn hai bên tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân địa phương.

Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước; khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc theo tinh thần “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa.”

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các địa phương của Lào tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam năm 2027; chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hai nước cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc.

Nhất trí với các định hướng hợp tác được Chủ tịch Quốc hội Lào đề cập, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương Lào, cụ thể hóa các chương trình hợp tác phù hợp với thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai bên.

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Lào tại Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác địa phương trong quan hệ Việt Nam-Lào, tạo động lực thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc tại Phú Thọ Ngày 4/11, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Lào đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ.