Hợp tác phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã hội kiến Đoàn đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) do ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch ACRC dẫn đầu, nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại hội kiến, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng, gần 35 năm qua, nhất là trong thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng thể hiện đúng nghĩa là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong thời gian ngắn, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều chuyến thăm cấp Nhà nước, khẳng định chiều sâu thực chất của quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó có chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2025; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc tháng 4/2026 và chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 9/2026.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch, quan hệ hai nước còn được vun đắp bởi những nét tương đồng về văn hóa, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của Hàn Quốc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, công tác phòng, chống tham nhũng không chỉ dừng ở kiểm soát, xử lý vi phạm mà còn phải góp phần thúc đẩy phát triển.

Vì vậy, phạm vi công tác được mở rộng sang phòng, chống lãng phí, các hành vi tiêu cực khác; đặc biệt chú trọng phòng ngừa từ gốc, từ xa, hướng tới xây dựng xã hội liêm chính, thể chế liêm chính và đội ngũ cán bộ liêm chính.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc Lee Myong Sun. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và thế mạnh của Hàn Quốc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định hai nước cùng có quyết tâm phòng, chống tham nhũng, việc ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và ACRC chính là sự cụ thể hóa, khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên nhằm nâng cao hơn nữa tính thực chất, toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hai bên đã nỗ lực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng đối với các nội dung cam kết theo tinh thần Bản ghi nhớ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị phát huy thế mạnh, lợi thế của mỗi bên, cụ thể hóa các nội dung hợp tác trên cơ sở biên bản gia hạn hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương và ACRC.

Hai bên có thể học hỏi lẫn nhau về cách tiếp cận, phương pháp xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi cơ quan, đồng thời vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Ông Lee Myong Sun cảm ơn Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp.

Ông Lee Myong Sun nhất trí với những chia sẻ của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, khẳng định việc gia hạn hợp tác là điểm xuất phát để hai bên mở rộng hợp tác trong tương lai; cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, ông Lee Myong Sun nhấn mạnh, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, đến nay đã có hơn 30 năm phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân. Năm 2027, hai nước sẽ cùng kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc Lee Myong Sun với các đại biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Lee Myong Sun tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, tiến lên tầm cao mới.

Sau buổi hội kiến, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm.

Tại hội đàm, đại diện Ban Nội chính Trung ương trao đổi về những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Việt Nam thời gian qua.

Đại diện ACRC chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống bảo vệ người tố cáo, trong đó có cơ chế ủy quyền tố giác ẩn danh đang được áp dụng tại Hàn Quốc.

Hai bên đã trao đổi Thư gia hạn Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028, tạo cơ sở tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng giữa hai cơ quan./.

Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Hàn Quốc, ngày 3/11, Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn có cuộc tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Nam In Soon.