Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình của Trung ương Đảng

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tăng cường phối hợp, giám sát và tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng đúng tiến độ, chất lượng. 

Hoàng Thị Hoa
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng chủ trì phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng chủ trì phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng, bao gồm dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; tu bổ tòa nhà Phủ Chủ tịch và cải tạo nâng cấp Khu Di tích tại Phủ Chủ tịch; quy hoạch cải tạo, xây dựng các khu trụ sở cơ quan Đảng Trung ương.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương; ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

ttxvn-phien-hop-thu-nhat-ban-chi-dao-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-trong-diem-cua-trung-uong-dang-2.jpg
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra, đồng chí yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án.

Trước đó, ngày 22/10/2026, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng, gồm 23 đồng chí. Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Trung ương Đảng #dự án trọng điểm #Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam #Khu Di tích tại Phủ Chủ tịch
Theo dõi VietnamPlus

XÂY DỰNG ĐẢNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Vĩnh Long công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 4/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, nhằm kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.