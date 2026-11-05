WHO đề xuất 6 giải pháp dân sinh ngăn 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh triển khai 6 giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhấn mạnh rằng những biện pháp này không chỉ có thể ngăn ngừa 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm mà còn mang lại lợi ích kinh tế lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Theo báo cáo công bố ngày 4/11 của WHO, hiện có khoảng 3,6 tỷ người trên thế giới đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao chịu tác động của biến đổi khí hậu và các hệ lụy đối với sức khỏe.

Việc triển khai đồng bộ 6 biện pháp can thiệp về khí hậu và y tế có thể giúp ngăn ngừa khoảng 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương cứ 40 ca tử vong thì có 1 ca được phòng tránh, đồng thời tạo ra những lợi ích kinh tế và tài chính công lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Các giải pháp được WHO đề xuất gồm: xây dựng hệ thống cảnh báo và ứng phó với nắng nóng; bảo đảm dịch vụ cung cấp nước sạch có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; mở rộng tiếp cận các dịch vụ vệ sinh cơ bản, nước sạch và điều kiện rửa tay; chuyển sang sử dụng nhiên liệu và công nghệ sạch hơn trong nấu nướng, sưởi ấm tại hộ gia đình; đồng thời cải thiện chính sách định giá nhiên liệu hóa thạch.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh khủng hoảng khí hậu cũng chính là khủng hoảng y tế, song phần lớn những tổn hại đối với sức khỏe con người có thể được ngăn chặn bằng các giải pháp đã sẵn có. Ông kêu gọi các chính phủ đặt vấn đề bảo vệ sức khỏe vào vị trí trung tâm trong các chính sách và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo WHO, nếu không có các biện pháp can thiệp bổ sung, những rủi ro sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu, như suy dinh dưỡng, sốt rét, tiêu chảy và căng thẳng do nắng nóng, có thể gây khoảng 250.000 ca tử vong sớm mỗi năm trong giai đoạn 2030-2050.

Đến năm 2050, biến đổi khí hậu cũng có thể khiến thêm khoảng 500 triệu người trên thế giới phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm các vật trung gian truyền bệnh nhạy cảm với khí hậu.

Trong số các giải pháp được đề xuất, WHO đặc biệt nhấn mạnh việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch có thể mang lại lợi ích lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng.

Biện pháp này được ước tính giúp ngăn ngừa hơn 1 triệu ca tử vong sớm mỗi năm do các bệnh không lây nhiễm như đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen suyễn, cũng như tai nạn giao thông. Đồng thời, việc này có thể mang lại lợi ích tài chính công khoảng 5.400 tỷ USD mỗi năm.

Các biện pháp còn lại cũng có hiệu quả kinh tế đáng kể. Trung bình, mỗi USD đầu tư vào 5 giải pháp này có thể tạo ra 24,8 USD lợi ích. Hiệu quả dự kiến còn cao hơn tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, qua đó góp phần thu hẹp bất bình đẳng về y tế và kinh tế.

WHO khuyến nghị các chính phủ sớm mở rộng những giải pháp đã được chứng minh về hiệu quả và có chi phí hợp lý, nhất là tại các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Đây cũng được xem là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các nước chuẩn bị bước vào những vòng đàm phán khí hậu tiếp theo./.

Biến đổi khí hậu cần được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu Theo báo cáo, năm 2023 ghi nhận kỷ lục khoảng 710.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong đó hơn 70% có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.