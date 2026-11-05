Vụ phát tán clip đôi nam nữ trong ôtô: Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngày 4/11, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Củ Chi, cho biết công an xã đã mời những người liên quan đến vụ clip đôi nam nữ trong ô tô lên làm việc, xử lý theo quy định.

Bản tin 60s ngày 5/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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