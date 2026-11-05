Ngày 18/11 xét xử sơ thẩm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh vụ án CT6 Kiến Hưng

Ngày 5/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 30/11.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d-Bộ luật Hình sự.

Cùng ra tòa với bị cáo Lê Thanh Thản trong vụ án này còn có 5 bị cáo khác, gồm: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2-Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án còn có ông Mai Quang Bài (sinh năm 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đã qua đời ngày 23/11/2024 nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Mai Quang Bài.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án CT6 Kiến Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên sau đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng (bị vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt).

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành. Từ tháng 1/2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Mặc dù sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật./.

Gỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: An cư của người dân ra sao? Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh đã gỡ nút thắt đô thị nhức nhối hơn 10 năm qua.