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Nghị quyết 66-NQ/TW: Xây dựng tiêu chí, công cụ đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, gắn chặt với xây dựng và hoàn thiện pháp luật cần đổi mới, trong đó khẩn trương xây dựng tiêu chí, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật.

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Công tác tổ chức thi hành pháp luật, gắn chặt với xây dựng và hoàn thiện pháp luật cần tiếp tục đổi mới, trong đó khẩn trương xây dựng, chuẩn hóa tiêu chí, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật, lấy kết quả và tác động thực tế làm căn cứ quan trọng./.

(Vietnam+)
#NQ 66 #hiệu quả thực thi pháp luật #Nghị quyết 66
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NGHỊ QUYẾT 66: ĐỔI MỚI THỰC THI PHÁP LUẬT

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