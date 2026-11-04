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Ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành vi mạch bán dẫn và an ninh mật mã quốc gia.

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Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành vi mạch bán dẫn và an ninh mật mã quốc gia, đưa thuật toán mật mã Việt Nam tích hợp trực tiếp vào silicon, tạo tiền đề vững chắc bảo vệ chủ quyền số từ công nghệ lõi.

Đồng thời là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và Quyết định số 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chip bảo mật VGC v1.0 #Nền tảng bán dẫn #Nghị quyết số 57-NQ/TW #Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi số #NQ 57-bt
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