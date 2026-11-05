Nhu cầu nhân lực tại Đức mở ra cơ hội cho người trẻ Việt

Nước Đức được dự báo thiếu 723.000 lao động có chuyên môn vào năm 2029, mở ra cơ hội học nghề, việc làm cho người trẻ Việt Nam.

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt-Đức phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức tổ chức tọa đàm VGECA Karrieremesse – Vietnamese Talents 2026, kết nối doanh nghiệp, trường nghề Đức với học viên Việt Nam.

Theo Viện Kinh tế Đức, đến năm 2029, Đức có thể thiếu khoảng 723.000 lao động có chuyên môn. Nhu cầu nhân lực mở ra cơ hội học nghề, việc làm cho người trẻ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, người lao động cần chuẩn bị tốt tiếng Đức, chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích nghi văn hóa.

Tại tọa đàm, VGECA giới thiệu Quy tắc Tuyển dụng Công bằng, theo nguyên tắc nhà tuyển dụng chi trả, minh bạch chi phí, không đặt cọc, không giữ hộ chiếu và hỗ trợ học viên trong thời gian đầu tại Đức.

Người trẻ được khuyến nghị tìm hiểu thông tin chính thống, lựa chọn chương trình phù hợp và bảo đảm quyền lợi trước khi tham gia./.