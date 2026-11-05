Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, nhiều dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ

Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trong đó, dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong phải kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2027; dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B, đoạn Km23-Km29 cũng gặp khó khăn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai công trình.

Dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30/8/2019, điều chỉnh tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 31/8/2023, với tổng mức đầu tư hơn 694 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài khoảng 6,11 km, theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2026.

Đây là 1 trong 8 công trình, dự án điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực, giảm áp lực cho Quốc lộ 1A và Quốc lộ 24B, tạo điều kiện kết nối các khu công nghiệp, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư), lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đạt 225/gần 409 tỷ đồng, tương đương 55,1%. Mặt bằng đã bàn giao cho nhà thầu khoảng 5,54/6,11 km, đạt 90,7%.

Chủ đầu tư đã xây dựng 3 khu tái định cư với tổng cộng 376 lô đất. Tuy nhiên, hiện còn 18 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao đất. Ngoài ra, 51 hộ với 54 thửa đất, tổng diện tích 0,45 ha chưa hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong số này, 47 hộ với 50 thửa đất gặp vướng mắc do sai phạm trong quản lý đất đai theo Kết luận thanh tra số 87/KL-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nội dung sai phạm liên quan đến việc công nhận diện tích đất ở vượt hạn mức giao đất theo quy định. Ngày 19/10/2026, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2925-CV/ĐU về việc cho ý kiến xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Kết luận thanh tra.

Tại xã Thọ Phong, một số hộ dân chưa bàn giao đất dù phương án bồi thường đã được phê duyệt. Riêng gia đình ông Bùi Ánh và ông Bùi Quy phát sinh tranh chấp nên chưa thể chi trả tiền bồi thường, việc chi trả phải chờ bản án của tòa án.

Để xử lý các trường hợp tồn đọng, Ban quản lý dự án kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành các thủ tục bồi thường, thu hồi đất. Đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, các đơn vị cần tiếp tục vận động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất nếu đủ điều kiện.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng, cho biết trên địa bàn phường có một vài trường hợp đã nhận tiền bồi thường và ký cam kết hoàn thành việc di dời trước ngày 30/9. Tuy nhiên, do chưa xây dựng xong nhà ở tại khu tái định cư, có ít nhân lực, gặp khó khăn trong việc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc nên dẫn tới chần chừ chưa di dời.

Trước tình hình này, địa phương đã huy động đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân hỗ trợ tháo dỡ; chủ đầu tư cũng bố trí phương tiện, máy móc và nhân lực phối hợp thực hiện. Đến nay, công tác di dời các hộ này cơ bản hoàn thành. Địa phương sẽ tiếp tục thông báo, vận động 2 hộ còn lại tự nguyện di dời; đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ nếu họ gặp khó khăn, nỗ lực sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Ban đang tích cực làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đến cuối năm 2026 thông tuyến toàn bộ dự án theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm tại Thông báo số 825/TB-UBND ngày 10/8/2026. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong thời gian qua khiến dự án khó có khả năng hoàn thành đúng tiến độ đã phê duyệt; do đó, Ban đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án sang năm 2027.

Cùng với dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23-Km29 cũng đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Dự án được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 12/12/2025, có chiều dài khoảng 6,75 km, tổng mức đầu tư hơn 679 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027. Công trình ảnh hưởng đến 727 hộ dân và 12 tổ chức, với tổng diện tích thu hồi đất hơn 18 ha.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, diện tích mặt bằng sạch đã bàn giao đạt 14,86/18,32 ha, tương đương 81,1%; theo chiều dài tuyến, đạt 5,02/6,75 km. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Sơn Tịnh và phường Trương Quang Trọng vẫn còn nhiều vướng mắc.

Trên phần mặt bằng đã bàn giao, các nhà thầu đang triển khai thi công cầu vượt đường sắt, cầu Bà Tá, cầu Bà Mẹo, đắp đất nền đường và hệ thống cống thoát nước. Lũy kế giá trị thi công đạt 47,02/338,70 tỷ đồng, tương đương 13,9% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư dự kiến đến ngày 31/12/2026, giá trị thi công đạt khoảng 20% hợp đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn là khối lượng thu hồi đất lớn, nhiều thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc. Việc thu thập, kiểm tra, xác nhận pháp lý về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở mất nhiều thời gian.

Tại phường Trương Quang Trọng, các hộ dân không thống nhất việc xây dựng cầu vượt đường sắt và phương án bố trí tái định cư tại khu tái định cư xã Tịnh Ấn Tây, thuộc dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong. Mặc dù, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 2 lần họp tuyên truyền, giải thích, vận động, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức; đồng thời không hợp tác, không ký hồ sơ kiểm kê, gây khó khăn cho công tác đo đạc.

Bên cạnh đó, các hộ dân chưa thống nhất về đơn giá và chính sách bồi thường. Trong quá trình cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2021-2022, diện tích đất ở và đất vườn trong giấy chứng nhận mới bị giảm trừ so với giấy chứng nhận cũ đối với phần đất tiếp giáp giữa mép ngoài lề đường Quốc lộ 24B và hiện trạng sử dụng của hộ dân. Do đã sử dụng ổn định lâu dài phần đất này, phần lớn các hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường do Ban quản lý dự án lập.

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho hay, trước những vướng mắc trên, Ban kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc bồi thường, hỗ trợ đối với các thửa đất bị giảm trừ diện tích trong quá trình cấp đổi giấy chứng nhận.

Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, tổng diện tích đất chênh lệch trên đoạn tuyến qua xã Sơn Tịnh khoảng 2.100 m2. Trường hợp được xem xét bổ sung bồi thường đất ở, giá trị tăng thêm khoảng 12 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án cũng kiến nghị Sở Xây dựng sớm phản hồi về chiều rộng nền đường hiện trạng và phạm vi đất của tuyến Quốc lộ 24B; Sở Công Thương tiếp tục giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác, nâng công suất và trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng lân cận, bảo đảm nguồn cung trong năm 2027... góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án./.

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