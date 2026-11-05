Lai Châu: Người có uy tín là điểm tựa trong xây dựng bản làng vùng biên

Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu trong đời sống hằng ngày, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn xã biên giới Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Những việc làm thiết thực của lực lượng này góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tạo động lực xây dựng vùng biên ngày càng ổn định và phát triển.

Gương mẫu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Ở các bản làng, tổ dân phố trên địa bàn xã Phong Thổ, người có uy tín không chỉ là những người được cộng đồng tin tưởng, kính trọng mà còn là những tấm gương đi đầu trong lao động sản xuất và các phong trào thi đua tại địa phương. Bằng kinh nghiệm sống, sự hiểu biết và tiếng nói có trọng lượng, họ tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiện xã Phong Thổ có 48 người có uy tín. Đây là lực lượng quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân. Trong phát triển kinh tế, những người có uy tín luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, họ còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, vận động các hộ dân cùng tham gia sản xuất, từng bước xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, người có uy tín đã góp phần khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên, giúp người dân nhận thức rõ hơn ý nghĩa của phát triển kinh tế gắn với xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ.

Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân xã Phong Thổ được thể hiện qua việc nhiều gia đình chủ động mở rộng chăn nuôi, lựa chọn vật nuôi phù hợp, tận dụng nguồn lực sẵn có để tăng gia sản xuất. Thay vì trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con từng bước chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chăm lo tốt hơn cho con em học tập.

Bà Lý Thị Pặt (tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ) chia sẻ khi được người có uy tín tuyên truyền, vận động tham gia các mô hình phát triển kinh tế, gia đình bà tập trung chăn nuôi lợn, gà để tăng thêm thu nhập, có điều kiện chăm lo cho con cháu học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình bà nhận thức rõ hơn về việc tránh xa tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, cờ bạc để xây dựng gia đình và khu dân cư lành mạnh.

Nhiều gia đình ở xã Phong Thổ (Lai Châu) đã chủ động mở rộng chăn nuôi, lựa chọn vật nuôi phù hợp, tận dụng nguồn lực sẵn có để tăng gia sản xuất. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Từ những câu chuyện, việc làm gần gũi trong mỗi gia đình, vai trò của người có uy tín ở xã Phong Thổ ngày càng được khẳng định. Họ không chỉ vận động bằng lời nói mà còn bằng chính kết quả lao động, sản xuất và cách ứng xử trong cuộc sống. Sự gương mẫu ấy tạo sức lan tỏa, giúp người dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực làm theo.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động của người có uy tín, nhiều hộ dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chủ động tìm kiếm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình tiến bộ và cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.

Phát huy vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự vùng biên

Cùng với vận động nhân dân phát triển kinh tế, người có uy tín tại xã biên giới Phong Thổ còn là những tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người," họ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách mới bằng cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu, phù hợp phong tục, tập quán và điều kiện thực tế. Nhờ đó, nhiều nội dung quan trọng được người dân tiếp nhận, đồng thuận và tự giác thực hiện.

Trong các buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng hay những cuộc trò chuyện thường ngày, người có uy tín luôn chủ động nhắc nhở bà con chấp hành tốt quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong cộng đồng cũng được họ kịp thời nắm bắt, hòa giải trên tinh thần thấu tình, đạt lý, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Đặc biệt, tại địa bàn biên giới, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới luôn được người có uy tín quan tâm. Họ tích cực nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia; vận động bà con đề cao cảnh giác, không nghe, không tin và không làm theo những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Lò Văn Chiên, người có uy tín tại tổ dân phố Pa So (xã Phong Thổ), cho biết ông thường xuyên đi tuyên truyền để bà con nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó, tự giác chấp hành và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Nhìn chung, tình hình trong tổ dân phố ổn định, bà con đoàn kết, chấp hành tốt các quy định.

Thực tế cho thấy bằng sự gần gũi, trách nhiệm và am hiểu phong tục, tập quán địa phương, người có uy tín ở Phong Thổ đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở, hạn chế mâu thuẫn phát sinh, xây dựng môi trường sống đoàn kết, an toàn. Họ thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ người có uy tín, xã Phong Thổ luôn quan tâm công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng hoạt động và tạo điều kiện để lực lượng này phát huy tốt vai trò trong cộng đồng. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua việc thường xuyên tuyên truyền, vận động của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn, nhiều hộ dân ở xã Phong Thổ (Lai Châu) đã tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế gia đình. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Phong Thổ Chu Anh Thuần cho biết thời gian tới, phòng sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, định hướng hoạt động cho người có uy tín hằng năm. Đồng thời, phòng quan tâm tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương khác và định kỳ cung cấp thông tin để người có uy tín nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách mới, từ đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở.

Việc thường xuyên cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức và tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sẽ giúp đội ngũ người có uy tín nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ an ninh biên giới.

Với 48 người có uy tín, xã Phong Thổ đang có một lực lượng nòng cốt quan trọng trong cộng đồng dân cư. Bằng sự tận tụy, gương mẫu và trách nhiệm, họ từng ngày góp sức thay đổi diện mạo bản làng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân.

Từ mỗi mô hình kinh tế hiệu quả, mỗi gia đình tiến bộ đến những khu dân cư bình yên, đoàn kết đều có dấu ấn của những người có uy tín. Phát huy tốt vai trò của lực lượng này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn tạo nền tảng vững chắc để xã Phong Thổ xây dựng vùng biên ổn định, an toàn, đoàn kết và ngày càng phát triển./.

Khi tri thức mở đường cho khát vọng đổi thay nơi vùng biên Các lớp học ban đêm ở Dân Hóa đang giúp đồng bào dân tộc Chứt biết đọc, biết viết, mở rộng cơ hội học tập và tạo nền tảng phát triển sinh kế bền vững.