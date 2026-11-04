Quy tập 942 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 4/11, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tính đến hết ngày 4/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã triển khai qua 02 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi tại Khu B. Riêng ngày 04/11/2026, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 17 bộ kèm theo di vật.

Lũy kế từ ngày 15/10/2026 đến ngày 04/11/2026, đã phát hiện, quy tập được 211 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, có 45 bộ kèm theo di vật. Như vậy, từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 04/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 942 bộ, trong đó 352 bộ có di vật. Có 909 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao từ lực lượng chức năng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.