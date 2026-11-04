Ngày 4/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh tại ấp Mớp Xanh, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy nhấn mạnh, Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời hội tụ nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng phong phú. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống “hộ quốc an dân,” hướng thiện và nhân ái.

Tại Tây Ninh, những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni, phật tử đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo bà Nguyễn Đài Thy, Thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh được định hướng xây dựng trở thành một trong những trung tâm văn hóa Phật giáo lớn, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni, phật tử.

Đặc biệt, công trình nằm liền kề Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hiện, khu di tích có 100 bia tưởng niệm, ghi danh 26.138 liệt sỹ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng lễ khởi công. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đánh giá, sự hiện diện của Thiền viện bên cạnh khu di tích sẽ tạo nên không gian văn hóa-tâm linh hài hòa, kết nối các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng với đời sống tinh thần của người dân. Qua đó, công trình sẽ góp phần làm phong phú diện mạo văn hóa địa phương, tạo thêm điểm đến có giá trị lịch sử, tâm linh, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của xã Bình Thành cùng các địa phương lân cận.

Việc tạo điều kiện khởi công xây dựng Thiền viện thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời khuyến khích các tổ chức tôn giáo phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, đóng góp cho cộng đồng.

Để công trình triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Ban Quản trị Thiền viện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, giám sát; thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế và các thủ tục pháp lý liên quan; tuân thủ quy định về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan hài hòa với không gian khu di tích.

Các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền xã Bình Thành được đề nghị tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Ban Quản trị Thiền viện thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh là một trong những công trình ý nghĩa được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031./.

Tây Ninh huy động gần 3.000 tỷ đồng phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030 Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, tỉnh tập trung bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, nâng cấp thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của dân.