Tăng yêu cầu về năng lực số, ngoại ngữ và thực hành sư phạm

Ngày 4/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT về Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Đào tạo giáo viên.

Việc ban hành Chuẩn nhằm cụ thể hóa yêu cầu chuẩn hóa chương trình, chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 500/TB-VPCP ngày 25/9/2026; đồng thời triển khai định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với yêu cầu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Chuẩn là yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên rà soát, xây dựng chuẩn đầu ra về năng lực số đối với từng chương trình, trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực số cho người học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Các cơ sở đào tạo phải xác định mức năng lực số sinh viên cần đạt, quy định phương thức đánh giá và công khai trong chương trình đào tạo. Yêu cầu này phải phù hợp với đặc thù ngành học, năng lực nghề nghiệp của giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng của từng cơ sở.

Đáng chú ý, nội dung ứng dụng AI, bao gồm AI tạo sinh, phải được tích hợp xuyên suốt chương trình đào tạo, gắn với thực hành sư phạm số. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng lựa chọn, sử dụng và kiểm chứng kết quả do AI tạo ra trong quá trình xây dựng học liệu, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Việc sử dụng AI phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, an toàn, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dạy có trách nhiệm kiểm chứng kết quả do AI tạo ra trước khi sử dụng trong các quyết định giáo dục có ảnh hưởng đến người học.

Về ngoại ngữ, sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải đạt tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ trường hợp chương trình đào tạo có yêu cầu cao hơn.

Riêng sinh viên ngành Sư phạm tiếng nước ngoài phải đạt tối thiểu bậc 5 đối với ngoại ngữ chính và bậc 3 đối với ngoại ngữ phụ. Đối với sinh viên sư phạm là người nước ngoài, yêu cầu về ngoại ngữ được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuẩn cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo cụ thể hóa chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn thành những chỉ báo có thể quan sát, đo lường và đánh giá.

Chương trình đào tạo phải bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Theo Chuẩn mới, chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học có thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, với khối lượng tối thiểu 125 tín chỉ, chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định. Trong đó, thành phần nghiệp vụ sư phạm phải có ít nhất 30 tín chỉ; tối thiểu 12 tín chỉ dành cho rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm. Riêng hoạt động thực hành, thực tập tại các cơ sở giáo dục phải chiếm ít nhất 8 tín chỉ.

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ được tổ chức theo lộ trình, bắt đầu bằng trải nghiệm môi trường giáo dục, tập dạy trong lớp học và môi trường số, tiếp đến là thực tập từng phần và thực tập toàn diện.

Các cơ sở đào tạo phải có cơ sở thực hành sư phạm hoặc thỏa thuận hợp tác với các cơ sở giáo dục phù hợp; đồng thời tổ chức phối hợp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên hướng dẫn tại nơi thực hành, thực tập nhằm bảo đảm chất lượng rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên cạnh yêu cầu đối với sinh viên, Chuẩn mới đặt ra các tiêu chí cụ thể về trình độ và năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo giáo viên. Theo đó, giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp đảm nhiệm ít nhất 60% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu.

Đối với thành phần nghiệp vụ sư phạm, ít nhất 50% số giảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trình độ tiến sĩ và chuyên môn phù hợp với học phần được phân công.

Mỗi chương trình đào tạo phải có ít nhất một giảng viên cơ hữu trình độ tiến sỹ thuộc ngành phù hợp, có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.

Để chủ trì giảng dạy, mỗi chương trình phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu hoặc đồng cơ hữu có trình độ tiến sỹ, chuyên môn phù hợp; trong đó, ít nhất 2 người có chuyên môn về khoa học giáo dục.

Sau 3 năm kể từ ngày ban hành Chuẩn, số lượng giảng viên cơ hữu, đồng cơ hữu có trình độ tiến sỹ tham gia chủ trì giảng dạy chương trình phải đạt tối thiểu 7 người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các chương trình đào tạo được ban hành sau thời điểm Quyết định có hiệu lực phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chuẩn.

Đối với những chương trình đã ban hành trước thời điểm Quyết định có hiệu lực, các cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên có trách nhiệm rà soát, cập nhật chương trình để đáp ứng các tiêu chí của Chuẩn trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực./.

Đề xuất giảm 31,8% thời lượng bồi dưỡng sư phạm cho giáo viên giáo dục nghề Dự kiến thời lượng bồi dưỡng cho giáo viên dạy trình độ trung cấp, giáo dục trung học nghề và giảng viên cao đẳng được đề xuất giảm từ 280 giờ xuống còn 192 giờ, tương đương giảm 31,8%.