Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu bốn nhóm giải pháp đẩy lùi bạo lực học đường

Trước những diễn biến đáng lo ngại của tình trạng bạo lực học đường, trong đó có học sinh hành hung giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp, từ chủ động phòng ngừa, can thiệp và xử lý nghiêm vi phạm đến hỗ trợ tâm lý, siết chặt an ninh trường học. Đồng thời, bộ cũng đang rà soát các quy định liên quan, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực học đường.

Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm, bảo vệ người bị bạo lực

Thông tin thêm tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 4/11/2026, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết liên quan đến nội dung phản ánh về bạo lực học đường, trong đó có học sinh hành hung giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định quan điểm nhất quán là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sự an toàn của nhà giáo và học sinh.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã và đang chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, các cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, ông Đoàn Trung Kiên cho biết bộ sẽ tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống tôn sư trọng đạo, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ, nhận diện bắt nạt trực tuyến, bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, phối hợp với gia đình nắm bắt tâm lý học sinh.

“Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường của các nhà trường,” ông Kiên nói.

Ông Kiên cũng cho biết, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh. Kế hoạch này hiện nay đã được triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Giải pháp thứ hai được Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đề cập là can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ việc bạo lực học đường, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn sơ cứu, cấp cứu, hỗ trợ người bị ảnh hưởng, thông báo phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết.

Với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ông Kiên nhấn mạnh phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Giải pháp thứ ba là tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Theo đó, đối với những trường hợp bị bạo lực học đường, nhà trường cần quan tâm, phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng, theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn.

“Đối với các trường hợp có hành vi bạo lực cần xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát, khắc phục hành vi và tránh tái phạm,” ông Kiên nhấn mạnh.

Kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên và trên môi trường mạng. (Nguồn: Vietnam+)

Giải pháp thứ tư là siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết sẽ tiếp tục rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên và trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan khi để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường hoặc là chậm xử lý các vụ việc.

Rà soát quy định, hoàn thiện cơ chế phòng, chống bạo lực học đường

Cùng với triển khai các giải pháp trước mắt, việc rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực học đường cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng.

Theo đó, đối với nội dung liên quan đến xem xét sửa Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về uy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, ông Kiên cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đã giao cho Vụ Học sinh, Sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thông tư, tiếp thu ý kiến của các nhà giáo, của các cơ sở giáo dục, của các phụ huynh rồi của các chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, phù hợp với thực tiễn và các cái quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay cũng đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ của các vụ, cục trong Bộ này là tiếp tục rà soát các cái quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80 ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

“Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc; thống nhất dữ liệu báo cáo để theo dõi, đánh giá kịp thời, toàn diện,” ông Kiên thông tin./.

Vụ tự tử do bạo lực học đường: Giúp nam sinh lớp 8 vượt qua ám ảnh tâm lý Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, nam sinh dần bình phục, cai được máy thở, tự thở khí trời, tri giác phục hồi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và trở về trạng thái bình thường, hầu như không để lại di chứng.