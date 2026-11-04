Tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền về văn hóa trong các nhà trường

Từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026, các cơ sở giáo dục tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục hệ giá trị văn hóa và tinh thần đại đoàn kết nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội, Hội.

Đây là một trong những yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong văn bản số 7692/BGDĐT-HSSV gửi các sở giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần đoàn kết cho học sinh, sinh viên; nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền về văn hóa số...

Các hình thức truyền thông đa dạng như lan tỏa thông tin, câu chuyện, gương người tốt, việc tốt; tổ chức các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và giáo dục di sản...

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; xây dựng, sử dụng tài liệu hướng dẫn và đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản gắn với xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Các hoạt động cần bảo đảm an toàn, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, không triển khai đồng loạt, tránh hình thức, lãng phí và không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các sở giáo dục, các nhà trường tập trung đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa học đường và thực hành các hệ giá trị trong ngành giáo dục; rà soát, điều chỉnh, bổ sung bộ quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền, tập trung vào các tiêu chí về thái độ, hành vi, ngôn ngữ của học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn ngành giáo dục về ý nghĩa, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao cho ngành Giáo dục tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg, Chỉ thị số 35/CT-TTg và Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng, hiệu lực quả công tác xây dựng văn hóa học đường./.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam: Để mỗi hành trình bồi đắp thêm tình yêu đất nước Việc vận hành CMAP là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo bước đột phá trong tiến trình chuyển đổi số ngành văn hóa.