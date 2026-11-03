Học sinh trường chuyên Hà Nội đưa vở kịch tự dàn dựng lên sân khấu chuyên nghiệp

Ngày 22/11 tới đây, chương trình kịch nghệ On Stage 2026 do Câu lạc bộ Life’s So Drama (LSD), Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức, sẽ diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Điểm nhấn của chương trình năm nay là vở diễn “Cẩm khúc”, một tác phẩm được xây dựng và dàn dựng bởi chính các thành viên câu lạc bộ.

Lấy bối cảnh Sài Gòn của những năm 1950, “Cẩm khúc” mở đầu bằng cái chết bí ẩn của Cẩm Lệ, một đào nữ tài sắc tại Nhà hát Đô Thành. Bảy năm sau biến cố, Khôi Nguyên, con trai của Cẩm Lệ, tình cờ trở lại nơi mẹ mình qua đời và bắt đầu hành trình khám phá những bí mật bị chôn giấu.

Vở kịch cho thấy phía sau ánh hào quang sân khấu và danh vọng còn có những góc khuất, toan tính và sự im lặng trước sai trái. Câu chuyện không chỉ xoay quanh việc tìm kiếm sự thật về một cái chết, mà còn đặt ra những vấn đề về công lý, trách nhiệm và lòng can đảm đối diện với quá khứ. Tình thân trở thành điểm tựa giúp con người vượt qua nỗi sợ để lên tiếng trước những điều sai trái.

Theo Trưởng Ban tổ chức On Stage 2026 Nguyễn Khánh Huyền, quá trình chuẩn bị chương trình là hành trình nhiều thử thách, từ việc điều chỉnh ý tưởng, xử lý những vấn đề phát sinh đến hoàn thiện từng chi tiết cho đêm diễn. Tuy nhiên, chính những khó khăn này giúp các thành viên học cách phối hợp, chủ động giải quyết vấn đề và trưởng thành hơn.

Với Huyền, giá trị của On Stage không chỉ nằm ở đêm biểu diễn cuối cùng mà còn ở quá trình cả tập thể cùng nỗ lực hiện thực hóa một ý tưởng nghệ thuật.

Được duy trì bởi các học sinh và cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Life’s So Drama xem On Stage là dự án biểu diễn quy mô lớn nhất và cũng là hoạt động nghệ thuật thường niên của câu lạc bộ.

Khởi đầu năm 2016 với vở “Frollo”, chương trình đã trải qua nhiều mùa diễn với các tác phẩm như “Đoạn Tuyệt” (2018), “Di Hoạ” (2019), “Huyễn Ảnh” (2020), “Viễn Mộng” (2022), “Khi Trời Nổi Gió” (2023), “Năm ngàn dặm” (2024) và “Rạch Cạn” (2025). Mỗi mùa khai thác một câu chuyện, một lát cắt khác nhau của đời sống thông qua ngôn ngữ sân khấu.

Qua nhiều năm, On Stage thu hút gần 1.000 khán giả mỗi mùa, đồng thời mở rộng kết nối với học sinh các trường THPT tại Hà Nội.

Việc một tập thể học sinh duy trì dự án kịch nghệ quy mô lớn, đưa sản phẩm sáng tạo lên sân khấu chuyên nghiệp cho thấy người trẻ không chỉ là khán giả mà còn có thể trực tiếp tham gia kiến tạo đời sống nghệ thuật hiện đại./.