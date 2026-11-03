Hội An tổ chức Lễ hội Đèn lồng quốc tế, thắp sáng phố cổ bằng sắc màu di sản

Từ ngày 3 đến 6/12/2026, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề “Hội An-Sắc màu di sản” sẽ diễn ra tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và nhiều tuyến đường trong khu phố cổ.

Đây là lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng mang quy mô quốc tế, hứa hẹn tạo nên không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, kết nối tinh hoa thủ công truyền thống với sáng tạo đương đại.

Lễ hội do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999-4/12/2026).

Sự kiện không chỉ tôn vinh nghề làm đèn lồng truyền thống-một trong những nét văn hóa đặc trưng làm nên diện mạo phố Hội-mà còn góp phần quảng bá các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, mở rộng không gian sáng tạo và thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Hội An với các địa phương trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian sắp đặt khoảng 15 cụm đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn tại các địa điểm công cộng và những tuyến phố trung tâm như Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, đường Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú và khu vực sông Hoài. Các tác phẩm được lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa, con người Hội An cùng những sản phẩm thủ công địa phương như gốm, gỗ, tre.

Đặc biệt, lễ hội còn giới thiệu các không gian đèn lồng mang dấu ấn văn hóa Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và một số tỉnh, thành trong nước, tạo nên bức tranh ánh sáng đa sắc màu giữa lòng đô thị di sản.

Du khách tham quan Đèn lồng đêm phố cổ Hội An.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, lễ hội còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Khoảng 20 gian trải nghiệm dự kiến được bố trí tại Quảng trường sông Hoài và Vườn tượng An Hội, hoạt động từ 16 giờ đến 21 giờ 30 hằng ngày. Tại đây, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu các công đoạn chế tác đèn lồng, trải nghiệm làm sản phẩm thủ công, giao lưu với nghệ nhân, nhà thiết kế và khám phá các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống.

Một hoạt động đáng chú ý khác là triển lãm “Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh”, giới thiệu những ý tưởng sáng tạo trong việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Các workshop chế tác đèn lồng từ vật liệu tái sinh được tổ chức nhằm khuyến khích cách tiếp cận mới đối với nghề thủ công truyền thống, kết hợp bảo tồn di sản với xu hướng sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình “Sắc màu di sản” sẽ mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc trưng như Hát Bội, Bài Chòi, dân ca, hòa tấu nhạc dân tộc, nghệ thuật đương đại và trình diễn áo dài. Đặc biệt, tối 4/12, hoạt động “Minh đăng dạ hành” sẽ tái hiện không khí Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình “Giao lưu Bế mạc-Giã bạn” tại Quảng trường sông Hoài, với điểm nhấn “Đêm Hoài giang”. Chương trình nghệ thuật trên sông sẽ tái hiện đời sống văn hóa, lịch sử Hội An thông qua hò khoan, dân ca xứ Quảng, Bài Chòi, múa truyền thống và hiệu ứng ánh sáng trên mặt nước.

Đặc biệt, không gian trưng bày các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật dự kiến tiếp tục được duy trì đến hết dịp Tết Nguyên tiêu Đinh Mùi 2027. Điều này giúp kéo dài sức lan tỏa của lễ hội, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn cho phố cổ trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, nghề thủ công truyền thống, di sản văn hóa và giao lưu quốc tế, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật, góp phần khẳng định sức sống của đô thị di sản.

Qua lễ hội, Hội An không chỉ giới thiệu vẻ đẹp lung linh của phố cổ mà còn kể câu chuyện về một vùng đất giàu bản sắc, luôn biết gìn giữ truyền thống và làm mới mình trong dòng chảy hội nhập./.

Đèn lồng Hội An góp sắc màu Việt Nam tại lễ hội Trung thu ở Hong Kong Sự góp mặt của đèn lồng Hội An đã mang đến nét chấm phá văn hóa quen thuộc, giới thiệu di sản truyền thống đến đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế.