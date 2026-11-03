Vì sao Hoa hậu Việt Nam 2026 kiên định với tiêu chí nhan sắc nguyên bản?

Vẻ đẹp nguyên bản, không có sự can thiệp làm thay đổi diện mạo tự nhiên, vẫn là tiêu chí Hoa hậu Việt Nam kiên định theo đuổi. Nhưng ngoại hình không phải thước đo duy nhất. Cuộc thi còn đặt trọng tâm vào chiều sâu văn hóa, trí tuệ, cách ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng – những yếu tố được xem là nền tảng để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ.

Những tiêu chí này tiếp tục được Ban tổ chức nhấn mạnh tại họp báo sáng 3/11 ở Hà Nội, trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng. Tại sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu vương miện dành cho tân hoa hậu và thông tin về quá trình chuẩn bị của 25 thí sinh bước vào đêm thi cuối cùng.

Ngoại hình không là thước đo duy nhất

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, việc xác định tiêu chí riêng là một trong những vấn đề được đặt ra với Hoa hậu Việt Nam. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết trong suốt ba tháng qua, Ban tổ chức vẫn giữ quan điểm nhất quán về những giá trị cốt lõi, dù có những ý kiến đề nghị điều chỉnh để phù hợp hơn với xu hướng hiện nay.

“Trước hết là tiêu chí về nhan sắc. Chúng tôi luôn đề cao vẻ đẹp nguyên bản của người con gái Việt Nam, không có sự can thiệp từ bên ngoài làm thay đổi diện mạo tự nhiên,” ông Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Đã có ý kiến cho rằng yêu cầu này quá khắt khe, có thể khiến một bộ phận thí sinh e ngại. Tuy nhiên, Trưởng Ban tổ chức cho biết vẫn giữ quan điểm. Riêng mùa giải năm nay, cuộc thi nhận được khoảng 400 hồ sơ đăng ký. Con số này phần nào cho thấy tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên vẫn có sức hút đối với các thí sinh trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Giá trị thứ hai mà Ban tổ chức nhấn mạnh là chiều sâu văn hóa. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, vẻ đẹp của người phụ nữ còn được thể hiện qua tình cảm, sự rung động trước cái đẹp, cách ứng xử với những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Đây cũng là cơ sở để cuộc thi duy trì bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Các tiêu chí không tách rời nhau mà được xem xét trong quá trình thí sinh tham gia những phần thi và hoạt động đồng hành. Một gương mặt có lợi thế ngoại hình cần thể hiện được hiểu biết, khả năng tư duy, giao tiếp và thái độ trước các vấn đề của đời sống.

Từ 53 thí sinh vòng chung khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn 25 gương mặt vào vòng chung kết. Đây là quá trình sàng lọc khó khăn, theo ông Phùng Công Sưởng, nhưng cần thiết để bảo đảm cuộc thi thực hiện đúng thể lệ và giữ sự công bằng đối với tất cả thí sinh.

Hoa hậu Việt Nam vẫn bổ sung những nội dung mới để phù hợp với xu hướng và sự quan tâm của giới trẻ, nhưng không vì thế mà thay đổi các tiêu chí nền tảng. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập được Ban tổ chức xác định là định hướng xuyên suốt.

Trưởng thành từ những trải nghiệm ngoài sân khấu

Nếu các tiêu chí của cuộc thi được thể hiện qua cách tuyển chọn và đánh giá, hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh lại mang đến thực tế trải nghiệm mà một thí sinh có thể nhận được sau nhiều tháng tham gia cuộc thi.

Tại họp báo, khi được hỏi về cảm xúc trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh cho biết cô có nhiều tâm trạng đan xen. Việc chuẩn bị thực hiện final walk khiến người đẹp vừa vui, vừa buồn và lo lắng khi nghĩ đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nói lời chia tay với tư cách Hoa hậu Việt Nam.

Nhìn lại mùa giải 2024, một trong những ký ức cô nhớ nhất là thời điểm đêm chung kết phải dời lịch do ảnh hưởng của bão lũ. Việt Nam khi ấy trải qua nhiều đợt thiên tai, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hà Trúc Linh cho biết cô buồn và lo lắng, nhưng không phải vì lịch trình cuộc thi bị thay đổi, mà bởi sự an toàn của những người đang làm việc để bảo đảm chương trình.

Hà Trúc Linh tại họp báo. (Ảnh: BTC)

Trong thời điểm bão lũ, đội ngũ tổ chức phải khẩn trương bảo vệ sân khấu, thu dọn thiết bị, giàn giáo và khắc phục hậu quả. Các thí sinh ở nơi lưu trú nhưng vẫn dõi theo tình hình bên ngoài. Với Hà Trúc Linh, đó là trải nghiệm khiến cô nhận ra phía sau một đêm chung kết được chuẩn bị công phu là công sức của rất nhiều người, trong đó có những người phải làm việc vất vả để bảo đảm an toàn cho chương trình.

Một kỷ niệm khác gắn với những ngày tập luyện tại Huế. Khi chưa có cơ hội tổng duyệt trên sân khấu chính thức, các thí sinh tự vẽ sân khấu bằng phấn trên nền sân trường để tập luyện. Cùng ăn uống, sinh hoạt và tập đi tập lại trong không gian ấy, họ có cảm giác như trở về những buổi tập văn nghệ thời tiểu học.

Đó là một kỷ niệm Hà Trúc Linh nhớ mãi. Không có sân khấu lớn hay điều kiện trình diễn chuyên nghiệp, các thí sinh vẫn cùng nhau chuẩn bị cho đêm thi, tạo nên những kỷ niệm riêng trong quãng thời gian gắn bó.

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 còn đưa các thí sinh đi qua nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, tham gia các hoạt động và ghi hình ngoại cảnh. Có những buổi phỏng vấn, làm việc kéo dài đến sáng, thời gian nghỉ ngơi chỉ còn rất ít. Hà Trúc Linh kể có lần ngủ quên, phải vội mang tài liệu lên xe để tranh thủ ôn lại.

Những chuyến đi ấy giúp cô có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người và đời sống ở các vùng đất từng đặt chân đến. Sau khi cuộc thi kết thúc, tình cảm giữa các thí sinh vẫn được duy trì. Họ tiếp tục ở bên, động viên và chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Với Hà Trúc Linh, đây là một trong những điều đáng quý mà Hoa hậu Việt Nam mang lại: tạo môi trường để các cô gái gặp gỡ, gắn bó và xây dựng tình cảm chị em.

(Ảnh: BTC)

“Tinh thần nhân ái, sẻ chia mà cuộc thi hướng tới không chỉ thể hiện qua những hoạt động cộng đồng, mà còn được bồi đắp từ chính cách các thí sinh đồng hành cùng nhau trong những thời điểm khó khăn,” đương kim Hoa hậu nói.

Đưa văn hóa địa phương vào hành trình cuộc thi

Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, các hoạt động trải nghiệm địa phương tiếp tục được duy trì. Đêm chung kết ngày 7/11 tại Hải Phòng được xây dựng với chủ đề “Dệt miền thanh xuân.” Theo giới thiệu của Ban tổ chức, Tổng đạo diễn lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dệt lụa trong quá khứ để thể hiện vẻ đẹp, hương sắc của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.

Chủ đề này được thể hiện trên sân khấu chung kết, nơi 25 thí sinh sẽ trải qua những phần thi quyết định. Trước đó, các cô gái đã được rèn luyện kỹ năng vũ đạo, hùng biện và tham gia các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế. Những nội dung này vừa giúp thí sinh chuẩn bị cho đêm thi, vừa tạo điều kiện để Ban tổ chức và khán giả theo dõi khả năng thể hiện, giao tiếp và sự trưởng thành của từng người.

Với Hải Phòng, việc đăng cai chung kết cũng là dịp giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch của địa phương. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, cho hay: “Thành phố đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và y tế; đồng thời phối hợp với Ban tổ chức để xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra sự kiện.”

Theo ông, sau hợp nhất, Hải Phòng có không gian phát triển rộng mở cùng nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú. Các hoạt động của thí sinh như dâng hương tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, tham quan di tích và trải nghiệm cảnh quan địa phương là cơ hội để giới thiệu hình ảnh thành phố, gắn với thông điệp du lịch xanh và phát triển bền vững.

Ban tổ chức thông tin với báo giới trước thềm chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Đưa thí sinh đến các di tích, danh thắng và không gian văn hóa địa phương là một phần trong hoạt động đồng hành của cuộc thi. Những trải nghiệm này ý nghĩa hơn khi thí sinh được thực sự tìm hiểu về lịch sử, phong tục, con người nơi mình đến, từ đó có thêm chất liệu để giới thiệu với công chúng.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ khép lại hành trình của 25 thí sinh và tìm ra người kế nhiệm Hà Trúc Linh. Từ vẻ đẹp tự nhiên, hiểu biết văn hóa đến cách ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng, là chuỗi giá trị mà ban tổ chức cuộc thi quyết tâm theo đuổi khi tổ chức một sân chơi nhan sắc lâu đời, bền bỉ nhất Việt Nam./.

Lai Châu chào đón Top 56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 Việc Lai Châu được lựa chọn là điểm đến trong hành trình Nhà chung của Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để quảng bá về địa danh, cảnh quan, sản vật địa phương thông qua sức lan tỏa của cuộc thi.