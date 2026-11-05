Quốc hội thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Sáng 5/11, với 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, căn cứ đề nghị của Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội, thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 26 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khoản 5, Điều 6 của Nội quy Kỳ họp Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2.

Bổ sung 6 nội dung vào Chương trình kỳ họp gồm: Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn; xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc gồm: cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp 2 nội dung: Một là, báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; hai là, việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong Nghị quyết của kỳ họp.

Quang cảnh phiên họp chiều 3/11. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Căn cứ tính chất của các nội dung, đồng thời để sử dụng hiệu quả thời gian kỳ họp, đối với 2 nội dung quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp sẽ không bố trí trình bày Tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ, mà cơ quan trình, cơ quan thẩm tra sẽ gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến và dự kiến chỉ bố trí thảo luận việc này tại hội trường.

Cùng với đó, Chính phủ đề nghị bổ sung đưa vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung gồm: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; về thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 19 của Quốc hội; về việc quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Do thời gian từ nay đến kết thúc đợt 1 kỳ họp không còn nhiều, để tránh việc điều chỉnh chương trình nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung trên để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp. Nếu hồ sơ tài liệu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, trong đó đối với nội dung về điều chỉnh địa giới thì đề nghị bố trí sẽ trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ, hội trường theo trình tự, thủ tục quy định tại điều 48 của Nội quy kỳ họp Quốc hội và điều 10 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với các nội dung khác, đề nghị trước mắt sẽ không bố trí trình bày, thảo luận mà cơ quan trình, cơ quan thẩm tra sẽ gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị cho ý kiến. Đồng thời, nội dung quyết nghị về các vấn đề này sẽ được thể hiện cụ thể trong dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 để đại biểu Quốc hội góp ý cụ thể khi các cơ quan xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết kỳ họp. Trường hợp nếu cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội bố trí thời gian phù hợp để thảo luận.

Ngoài ra sẽ điều chỉnh thời gian và cách thức tiến hành một số nội dung trong chương trình cho phù hợp như: bố trí trình bày chung, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các nội dung do cùng cơ quan chủ trì soạn thảo; điều chỉnh thời gian ghép nội dung tại một số phiên họp trong tuần.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11/2026; giữ nguyên thời gian bế mạc vào đợt 2 ngày 21/11/2026./.

Ngày 5/11, Quốc hội làm việc với nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng Trong phiên buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.