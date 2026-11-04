Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Oman

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Oman phụ trách chính trị Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy đã đồng chủ trì kỳ họp tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tại buổi tham vấn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Oman thăm làm việc tại Việt Nam vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước khi đang hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/6/1992-9/6/2027) và bước vào giai đoạn phát triển mới. Oman đang nỗ lực thực hiện Tầm nhìn Oman 2040 và Việt Nam đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược giai đoạn 2030 và 2045.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Oman tại khu vực, góp phần giảm căng thẳng và tạo điều kiện để các bên cùng tìm các giải pháp ngoại giao cho những vấn đề còn khác biệt.

Thứ trưởng Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đất nước, con người Việt Nam; đánh giá cao lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và những thành tựu phát triển đáng ngưỡng mộ mà Việt Nam đạt được từ điểm xuất phát nhiều khó khăn.

Thứ trưởng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sức hút của Việt Nam, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện; khẳng định Việt Nam và Oman chia sẻ nhiều điểm chung, là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Hai Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Oman kể từ tham vấn chính trị lần thứ 4 (tháng 9/2025 tại Muscat), nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng năm 2026 đã đạt 1,6 tỉ USD, gấp hơn 5 lần cả năm 2025.

Hai Thứ trưởng nhất trí Việt Nam và Oman có nhiều điểm tương đồng, cùng cam kết vì hòa bình, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế; cùng theo đuổi chính sách đối ngoại hòa hiếu, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước; các ngành kinh tế có tính bổ trợ nhau và còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương Việt Nam-Oman đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, coi dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2027 là dấu mốc quan trọng, hai Thứ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực tự chủ, tự cường, đa dạng hóa đối tác của mỗi nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp như hiện nay; tiếp tục thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã đạt được và nghiên cứu, đề xuất ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng.

Hai Thứ trưởng đánh giá Quỹ Đầu tư Việt Nam-Oman (VOI), quỹ đầu tư liên chính phủ đầu tiên giữa Việt Nam và một quốc gia vùng Vịnh, là điểm sáng, biểu tượng của quan hệ hợp tác hai nước và là nền tảng cho hợp tác đầu tư, tài chính giữa Việt Nam với Oman cũng như với khu vực; nhất trí tiếp tục thúc đẩy Quỹ vận hành hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng quy mô Quỹ lên 1 tỷ USD.

Thứ trưởng Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy nhấn mạnh hai bên cần duy trì đà tăng trưởng thương mại ấn tượng của năm 2026 trong những năm tiếp theo; khẳng định Oman sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ của Việt Nam vào thị trường vùng Vịnh.

Thứ trưởng Oman nhấn mạnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và xuất khẩu hàng hóa sang Oman, qua đó tiếp cận thị trường Trung Đông và mạng lưới đối tác rộng lớn của Oman.

Thứ trưởng cho biết Oman sẵn sàng ủng hộ FTA Việt Nam-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) hoặc một khuôn khổ thương mại song phương khác phù hợp với hai bên. Cho rằng Việt Nam đang nổi lên là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với khách Oman và các nước Trung Đông khác, Thứ trưởng Oman đề nghị hai bên tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Khẳng định năng lượng và logistics là hai trong số các trụ cột hợp tác quan trọng của hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, hợp tác để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, dài hạn cho Việt Nam; nghiên cứu kết nối các cảng nước sâu của Oman với các cảng tại Việt Nam.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường kết nối, hợp tác cấp doanh nghiệp (B2B), kêu gọi Oman khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu, hợp tác đầu tư vào các dự án hạ tầng công nghệ cũng như Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng). Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong Oman hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam học tại Oman, đồng thời phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-GCC, trong đó có việc sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-GCC.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp trong thời gian tới, sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao thường trú tại thủ đô mỗi nước; phối hợp kết nối doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Halal.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc; trao đổi về các cơ chế hợp tác, nhất trí tăng cường gắn kết và hợp tác hiệu quả giữa ASEAN-GCC và Việt Nam-GCC, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm./.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Oman Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh lương thực, trung tâm tài chính và phát triển khu công nghiệp Halal, đồng thời mở rộng danh mục hợp tác sang các lĩnh vực như đổi mới, sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.